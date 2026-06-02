Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 mất tích trên sông Lũy

Thái Lâm

TPO - Sau gần hai ngày huy động nhiều lực lượng tìm kiếm, thi thể nam sinh 17 tuổi mất tích khi tắm sông cùng bạn tại xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng đã được tìm thấy cách hiện trường gặp nạn khoảng 1km.

Sáng 2/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em P.S.T. (sinh năm 2008, trú ở xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng), nạn nhân mất tích sau khi bị nước cuốn trôi trong lúc tắm sông cùng bạn vào chiều 31/5.

Theo thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 1km. Sau khi đưa thi thể lên bờ, cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể nam sinh được tìm thấy cách hiện trường gặp nạn khoảng 1km.

Trước đó, chiều 31/5, em T. cùng hai người bạn đến khu vực Bến Thượng, thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy để vui chơi và tắm sông. Đến khoảng 16h cùng ngày, hai người bạn lên bờ trước, riêng em T. tiếp tục ở lại dưới sông và không may bị dòng nước cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, Công an xã Sông Lũy đã phối hợp với các lực lượng chức năng, người dân địa phương khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đội thiện nguyện đã huy động mô tô nước, mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Lũy.

Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến sáng 2/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

#nam sinh lớp 12 #tìm kiếm #sông Lũy #Lâm Đồng #mất tích

