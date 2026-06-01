Nhịp sống Thủ đô

Khai mạc kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội xem xét 6 nhóm nội dung quan trọng

Thanh Hiếu

TPO - Ngày mai (2/6), HĐND thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) để xem xét 6 nhóm nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đáng chú ý, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Thường trực HĐND TP. Hà Nội cho biết, kỳ họp sẽ được tổ chức ngày 2 - 3/6 để xem xét, thông qua 6 nhóm nghị quyết thuộc thẩm quyền, cụ thể:

Các nghị quyết lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách, gồm: Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Hà Nội; Nghị quyết quy định về việc cắt giảm thành phần hồ sơ, kết quả trong thực hiện TTHC lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên địa bàn thành phố.

Các nghị quyết lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, gồm: Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo trên địa bàn thành phố; Chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô; Nghị quyết quy định việc thực hiện thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố trong lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp…

Kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố Hà Nội

Các nghị quyết lĩnh vực pháp chế, gồm: Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố; Nghị quyết quy định tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết quy định điều kiện, thủ tục tặng, thu hồi danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô”, “Công dân Thủ đô ưu tú”…

Các nghị quyết lĩnh vực đô thị, gồm: Nghị quyết của quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch; Nghị quyết Quy định trường hợp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên địa bàn thành phố; Cho ý kiến về tác động của việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo phương thức đối tác công tư (PPP); Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu.

Các nghị quyết lĩnh vực Khoa học Công nghệ, gồm: Nghị quyết quy định về thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội; Nghị quyết về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; Nghị quyết quy định một số chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ của thành phố.

Đặc biệt, kỳ họp sẽ thảo luận về Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1. Đề án này nhận được sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua, do liên quan đến việc hạn chế sử dụng xe xăng trong khu vực vành đai 1.

