Cách tính lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Phan Thiên

TPO - Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng sẽ là căn cứ tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ khác đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7 và thay thế Thông tư số 07/2024/TT-BNV.

Theo Thông tư mới, đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập; người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí.

Hàng triệu người được tăng lương, phụ cấp từ ngày 1/7. Ảnh minh họa.

Thông tư cũng áp dụng đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận xếp lương theo Nghị định 204/2004.

Ngoài ra, một số trường hợp được áp dụng để tính toán mức đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan đến tiền lương như cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng; người đang trong thời gian thử việc...

Thông tư nêu rõ, từ ngày 1/7, việc tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu được thực hiện trên cơ sở mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các nhóm đối tượng quy định, mức lương thực hiện từ ngày 1/7 được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở cũng được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Công thức tính lương, phụ cấp áp dụng từ ngày 1/7. Ảnh chụp màn hình.

Đối với các khoản phụ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), mức phụ cấp được xác định trên cơ sở tổng các khoản này nhân với tỷ lệ phần trăm phụ cấp theo quy định.

Riêng các khoản phụ cấp đang được quy định bằng số tiền cụ thể thì tiếp tục giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Đối với trường hợp có hệ số chênh lệch bảo lưu, mức tiền chênh lệch bảo lưu được tính bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng...

#Bộ Nội vụ #lương cơ sở #tăng lương #phụ cấp #tiền lương

