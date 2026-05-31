Mái ấm được dựng xây bằng nghĩa tình đồng chí

Nhiều năm sống trong căn nhà vách đất cũ kỹ, chị Phan Thị Hoa Hướng Dương chưa từng nghĩ gia đình mình có thể sớm xây được một mái nhà kiên cố. Giấc mơ ấy đã thành hiện thực nhờ mô hình “Nhà đồng chí” của Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - nơi những khoản đóng góp nhỏ từ đảng viên đã trở thành điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn.

Trong căn bếp của ngôi nhà mới, chị Phan Thị Hoa Hướng Dương chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình. Sau nhiều năm sống trong căn nhà vách đất xuống cấp, chị đã hiện thực hóa giấc mơ an cư nhờ sự hỗ trợ từ mô hình "Nhà đồng chí".

Ngày hết lo mưa gió

Ngay bên cạnh căn nhà mới của chị Phan Thị Hoa Hướng Dương ở xã Tân Hòa vẫn còn nguyên căn nhà vách đất cũ. Chị không phá bỏ nó. Mỗi lần nhìn sang căn nhà ấy, chị nhớ những năm tháng ba mẹ con sống trong cảnh nơm nớp lo âu. Chồng thường xuyên đi làm xa, chị vừa làm công nhân cao su vừa chăm sóc hai con nhỏ. Những ngày mưa lớn là những ngày chị thấp thỏm nhất.

“Cứ mưa là lo nhà sụp. Đi làm mà trong đầu chỉ nghĩ tới hai đứa nhỏ ở nhà”, chị kể.

Căn nhà cũ bằng tôn và vách tạm từng là nơi sinh sống của ba mẹ con chị Phan Thị Hoa Hướng Dương suốt nhiều năm. Mỗi mùa mưa đến, nỗi lo nhà xuống cấp luôn đè nặng trong lòng người mẹ.

Gia nhập Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên từ năm 2011, chị bắt đầu từ vị trí công nhân khai thác cao su. Bằng sự nỗ lực trong công việc, chị được tín nhiệm giao nhiệm vụ cán bộ kỹ thuật và được kết nạp Đảng năm 2018.

Nhưng dù công việc ổn định, cuộc sống gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn. Thu nhập phải ưu tiên cho việc nuôi hai con ăn học, chi tiêu sinh hoạt và những khoản phát sinh khi con đau ốm. Chuyện xây nhà vì thế luôn được gác lại.

Năm 2023, chị được hỗ trợ 70 triệu đồng từ mô hình “Nhà đồng chí” của Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên. Từ nguồn hỗ trợ này cùng với sự giúp đỡ của người thân, căn nhà mới được hoàn thành sớm hơn dự tính 7 năm.

“Cất nhà xong rồi mà cả tháng không ngủ được. Cứ nghĩ mình đang mơ, sợ ngủ dậy rồi lại quay lại căn nhà cũ”, chị nhớ lại.

Không chỉ chị xúc động. Mẹ chị, bà Lê Thị Liên, cũng xem đó là niềm vui lớn nhất của gia đình sau nhiều năm chứng kiến con gái chật vật xoay xở cuộc sống.

Những viên gạch được xây từ sự sẻ chia

Câu chuyện của chị Hướng Dương là một trong những kết quả cụ thể từ mô hình “Nhà đồng chí” được Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên triển khai từ năm 2021.

Khác với nhiều chương trình hỗ trợ từ nguồn ngân sách hoặc vận động xã hội hóa, quỹ “Nhà đồng chí” được hình thành từ chính sự đóng góp tự nguyện của các đảng viên trong toàn Đảng bộ. Mỗi người tùy điều kiện dành một phần thu nhập để gây quỹ, hỗ trợ những đồng chí đang gặp khó khăn về nhà ở.

Từ những khoản đóng góp tự nguyện của đảng viên, mô hình “Nhà đồng chí” đã giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Theo Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, toàn Đảng bộ hiện có 12 chi bộ với 179 đảng viên. Sau 5 năm triển khai, mô hình đã vận động được khoảng 246 triệu đồng.

Từ nguồn quỹ này, Đảng bộ đã hỗ trợ xây mới hai căn nhà và sửa chữa hai căn nhà cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi căn xây mới được hỗ trợ 70 triệu đồng, mỗi căn sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Con số không lớn nếu so với chi phí xây dựng một căn nhà hoàn chỉnh. Nhưng với những gia đình công nhân còn nhiều gánh nặng mưu sinh, đó là khoản hỗ trợ đủ để biến một dự định xa vời thành hiện thực.

Điều đáng quý hơn nằm ở cách mô hình được duy trì. Người góp quỹ hôm nay có thể là người được hỗ trợ ngày mai. Người nhận hỗ trợ lại tiếp tục đóng góp khi điều kiện khá hơn. Sự sẻ chia được hình thành từ chính nội bộ tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Ông Dương Tấn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, cho biết việc triển khai mô hình không chỉ nhằm giải quyết khó khăn về nhà ở mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các đảng viên.

Sau chị Hướng Dương, nhiều gia đình khác cũng đã được hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà từ nguồn quỹ này. Với chị Hướng Dương, căn nhà mới là món quà lớn nhưng điều khiến chị trân trọng hơn cả là tình cảm của tập thể dành cho mình.

Bởi phía sau những viên gạch, những mái tôn hay những bức tường mới là sự góp sức của hàng trăm đảng viên cùng chung một mong mục tiêu không để đồng chí của mình phải đơn độc trước khó khăn.

Nhìn lại căn nhà cũ với những bức tường đã bong tróc, chị Phan Thị Hoa Hướng Dương càng thêm trân trọng sự sẻ chia của đồng chí, đồng nghiệp đã giúp gia đình hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Và cũng bởi thế, căn nhà vách đất cũ vẫn được giữ lại bên cạnh căn nhà mới như một dấu mốc của hành trình đi lên. Mỗi lần nhìn lại, người phụ nữ mang tên loài hoa hướng dương sẽ lại có thêm động lực tiếp tục bước về phía trước và tình cảm của các đồng chí, đồng nghiệp đã luôn ủng hộ mình .