Kinh tế

Giá vàng giảm liên tiếp trong tuần qua

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (31/5), giá vàng trong nước ở mức 159 triệu đồng/lượng. Trong 1 tuần qua, giá vàng giảm hơn 2 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua. Tuy nhiên, so với cách đây 1 tuần, giá vàng miếng SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Theo đó, vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu và DOJI được giao dịch quanh mức 156 - 159 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn cũng giảm khoảng 2 - 2,5 triệu đồng/lượng, phản ánh xu hướng điều chỉnh chung của thị trường vàng trong nước.

Giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh giảm theo giá thế giới.

Đà giảm của giá vàng diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục biến động và chịu áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Việc thị trường tài chính quốc tế ổn định hơn cùng những kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng góp phần làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Sau giai đoạn biến động mạnh, thị trường vàng đang bước vào nhịp điều chỉnh và tích lũy. Diễn biến của giá vàng trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào xu hướng của thị trường thế giới, chính sách lãi suất của Fed cũng như biến động của tỷ giá USD.

Trong khi đó, giá bạc giữ nguyên giá trong 1 tuần. Bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 78 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.137 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.113 - 26.393 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.

