Giá vàng hôm nay (29/5): Tăng rất mạnh

Ngọc Mai

TPO - 9h sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau 1 ngày giảm mạnh. Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157-160 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, DOJI cũng có mức tăng tương đương lên mốc 160 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý, SJC có giá 156,8 - 159,8 triệu đồng/lượng.; giá vàng nhẫn Mi Hồng 157 - 158,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước quay đầu tăng theo giá thế giới. Tuy nhiên, vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh theo giá thế giới.

Ghi nhận trước giờ mở cửa phiên giao dịch, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng có mức giảm tương đương về bằng giá của vàng miếng SJC. So với đỉnh lập vào đầu tháng 3 vừa qua, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều giảm gần 34 triệu đồng/lượng. Sự quan tâm của người dân với vàng đang có xu hướng giảm mạnh.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.137 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.113 - 26.393 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.

