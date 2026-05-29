Dẫn đầu phát hành & chi tiêu thẻ JCB - BVBank ghi dấu ấn hoạt động thẻ 2025 với 7 giải thưởng quan trọng

Ngày 28/05/2026 – Tại Hội nghị khách hàng thường niên do Tổ chức thẻ Quốc tế JCB tại Việt Nam tổ chức, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) vinh dự được vinh danh tại 7 hạng mục giải thưởng quan trọng năm 2025. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của BVBank trong việc phát triển các sản phẩm thẻ hiện đại, gia tăng tiện ích thiết thực và được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

BVBank ghi dấu ấn mạnh mẽ tại 7 hạng mục giải thưởng của JCB

Trong năm 2025, hoạt động thẻ của BVBank đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường với nhiều kết quả nổi bật về phát hành, kích hoạt và doanh số chi tiêu thẻ. Những thành quả này đã được JCB ghi nhận thông qua 7 hạng mục giải thưởng danh giá:

1. Sakura Award | Ngân hàng dẫn đầu phát hành thẻ tín dụng 2025

2. Samurai Award | Ngân hàng dẫn đầu hiệu quả thẻ đồng thương hiệu 2025

3. Omotenashi Award | Ngân hàng có tỷ lệ kích hoạt thẻ xuất sắc 2025

4. Katana Award | Ngân hàng có tăng trưởng thẻ kích hoạt xuất sắc 2025

5. Katana Award | Ngân hàng có tăng trưởng chi tiêu thẻ xuất sắc 2025

6. Fuji Award | Ngân hàng dẫn đầu chi tiêu quốc tế 2025

7. Fuji Award | Ngân hàng dẫn đầu chi tiêu thẻ 2025

Việc được tổ chức thẻ quốc tế JCB vinh danh tại 7 hạng mục giải thưởng không chỉ khẳng định hiệu quả hoạt động thẻ tín dụng của BVBank trong năm 2025 mà còn cho thấy sự đầu tư bài bản của ngân hàng trong việc hoàn thiện sản phẩm, mở rộng hệ sinh thái ưu đãi và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Mỗi giải thưởng từ JCB mang ý nghĩa biểu tượng đặc trưng của văn hóa Nhật Bản, đồng thời phản ánh sự phát triển và những dấu ấn nổi bật của BVBank. Cụ thể, giải “Sakura” tượng trưng cho sự khởi đầu và lan tỏa mạnh mẽ; giải “Omotenashi” đại diện cho tinh thần phục vụ tận tâm, lấy khách hàng làm trọng tâm; giải “Katana” thể hiện sự sắc bén, đột phá trong tăng trưởng; giải “Fuji” biểu trưng cho vị thế dẫn đầu và những thành tựu nổi bật trên thị trường.

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động thẻ năm 2025 của BVBank là sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh thẻ JCB thông qua chiến lược số hóa trải nghiệm khách hàng và mở rộng hệ sinh thái thanh toán. Việc đẩy mạnh quy trình phát hành trực tuyến, tối ưu trải nghiệm sử dụng và gia tăng tiện ích trên nền tảng số đã góp phần thúc đẩy số lượng thẻ phát hành mới cũng như tần suất giao dịch của khách hàng. Minh chứng cho điều này, so với 2024, tổng số lượng thẻ phát hành năm 2025 tăng 39%, doanh số giao dịch thẻ tăng 54%, khẳng định tính hữu dụng thực tế của sản phẩm đổi với đời sống chi tiêu hàng ngày.

Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực trong danh mục khách hàng mở mới, cho thấy xu hướng ưu tiên các giải pháp thanh toán linh hoạt, thuận tiện và dễ tiếp cận trên môi trường số. Đây cũng là động lực để BVBank tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm thẻ hiện đại, phù hợp nhu cầu chi tiêu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Mr Takumi Takahashi - Executive Vice President JCB International (bên trái); các Đại diện Lãnh đạo phụ trách nghiệp vụ BVBank và Mr Takuya Wakui - Chief Representative JCB Viet Nam (bên phải)

Hệ sinh thái tiện ích và nhiều ưu đãi

Với tầm nhìn “ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ”, đồng thời trải nghiệm khách hàng luôn là trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của mình, BVBank luôn chú trọng ứng dụng các công nghệ tiên tiến, đầu tư hệ thống vận hành, và đặc biệt hợp tác chặt chẽ với đối tác hàng đầu JCB để tạo ra một hệ sinh thái thẻ toàn diện (BVBank JCB Sense, BVBank JCB Cheer, BVBank JCB Link), phù hợp từng nhu cầu người dùng và mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng, cụ thể:

- Các tính năng quản lý thẻ thông minh: Khách hàng chủ động mở và kích hoạt thẻ, xem sao kê, quản lý hạn mức, khóa/mở thẻ và đặc biệt là tính năng chuyển đổi trả góp ngay trên ứng dụng ngân hàng số Digimi với thao tác cực kỳ đơn giản.

- Tính năng ứng tiền linh hoạt, ứng với hạn mức trên thẻ BVBank.

- Tương ứng với mỗi lĩnh vực là những đặc quyền ưu đãi đặc biệt, như: Hoàn đến 50% trong lĩnh vực ăn uống; mua sắm; du lịch, hoàn đến 9.6 triệu/năm trong lĩnh vực y tế, giáo dục,…

- Hệ thống đổi điểm thưởng với đa dạng đối tác trong các lĩnh vực phục vụ đời sống.

“Việc được Tổ chức thẻ JCB ghi nhận với 7 giải thưởng quý giá này là niềm vinh dự và động lực cho BVBank trong hoạt động kinh doanh thẻ. Chúng tôi đánh giá rất cao việc hợp tác với tổ chức uy tín như JCB không chỉ ở mạng lưới thanh toán toàn cầu, mà còn ở góc độ đột phá trong việc cá nhân hóa từng dòng thẻ, giúp đáp ứng chuẩn xác phong cách sống và gu thẩm mỹ riêng biệt của từng phân khúc khách hàng. Và trong thời gian tới BVBank sẽ đồng hành cùng JCB để cho ra mắt sản phẩm thẻ cao cấp được thiết kế riêng cho phân khúc khách hàng ưu tiên. Hệ sinh thái thẻ BVBank không chỉ phát triển theo chiều rộng ở quy mô mà còn phát triển theo chiều sâu ở sự trải nghiệm và mang đến tiện ích cho từng khách hàng” – đại diện lãnh đạo BVBank chia sẻ.

Từ một công cụ thanh toán, thẻ tín dụng ngày càng trở thành trung tâm của trải nghiệm tài chính số trong đời sống hàng ngày. Chiến lược phát triển thẻ của BVBank không chỉ tập trung vào tăng trưởng số lượng mà còn hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái thanh toán liền mạch, thuận tiện và mang lại giá trị thực chất cho khách hàng.