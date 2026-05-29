Nhờ được chi trả bảo hiểm kịp thời, một người mẹ ở Quảng Trị yên tâm điều trị ung thư

Từng tham gia bảo hiểm nhân thọ với mục tiêu dành dụm cho tương lai, chị N.T.N (Quảng Trị) không ngờ hợp đồng ấy lại trở thành điểm tựa giúp giảm áp lực tài chính khi biến cố lớn ập đến, để chị có thể tập trung điều trị và giữ vững kế hoạch cho gia đình trong giai đoạn khó khăn.

Với chị N.T.N (Quảng Trị), việc tham gia bảo hiểm nhân thọ ban đầu xuất phát từ nhu cầu chủ động chuẩn bị một phương án tài chính cho tuổi hưu. Là lao động tự do với thu nhập chưa ổn định, chị lựa chọn duy trì khoản phí định kỳ nhằm đảm bảo có sự bảo vệ dài hạn cho các kế hoạch phía trước.

Ba năm sau khi tham gia, chị bất ngờ bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vú. Không chỉ đối mặt với việc điều trị kéo dài, chị còn đứng trước áp lực tài chính lớn khi nguồn thu gần như không còn, trong khi chồng lại đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài. “Em xác định… buông tay”, chị chia sẻ với người thân.

Khi “tấm đệm” tài chính phát huy giá trị

Ngay khi nhận được thông tin, chị Nguyệt Trần – Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Prudential Đông Hà II (Quảng Trị) – đã trực tiếp đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình. Từ đây, chị N.T.N bắt đầu hiểu rõ hơn những quyền lợi mà mình đã âm thầm tích lũy suốt thời gian trước đó.

Khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng với số tiền 100 triệu đồng được giải quyết kịp thời, giúp chị chủ động tiếp cận các phương pháp điều trị cần thiết ngay từ giai đoạn đầu.

Bên cạnh đó, nhờ vào quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đi kèm hợp đồng, Prudential tiếp tục đồng hành cùng chị N.T.N trong suốt quá trình chữa trị, với nhiều lần hỗ trợ liên tiếp tùy theo nhu cầu điều trị thực tế.

Đặc biệt, khi chị không còn khả năng lao động để duy trì thu nhập, hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục hiệu lực đối với các sản phẩm còn lại nhờ vào quyền lợi từ bỏ thu phí của sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Từ bỏ thu phí bệnh lý nghiêm trọng đến hết ngày 24/02/2051, nghĩa là Prudential sẽ đóng phí cho khách hàng đến năm 2051. Điều này giúp các quyền lợi không bị gián đoạn, giữ nguyên giá trị bảo vệ cho toàn bộ chặng đường mà Khách hàng đã hoạch định từ trước.

“Có thật thế không chị?” – câu hỏi chị thốt lên trong sự ngỡ ngàng, khi nhận ra rằng hợp đồng mình từng coi là khoản “để dành” lại đang vận hành như một điểm tựa tài chính, giúp chị không rơi tự do trong giai đoạn khó khăn nhất.

Giá trị đến từ sự chuẩn bị sớm

Khi gánh nặng tài chính không còn là nỗi lo thường trực, chị N. có thể tập trung vào việc điều trị, hồi phục và chăm sóc bản thân, gia đình. Ảnh: Prudential.

Khi áp lực tài chính được giảm bớt, hành trình điều trị của chị N.T.N dần ổn định hơn. Không phải lo xoay xở từng khoản chi phí, chị có thể tập trung vào việc điều trị, phục hồi sức khỏe và chăm sóc bản thân. Với nhiều người, bệnh tật trở nên nặng nề hơn khi đi kèm là nỗi lo tài chính. Ngược lại, khi có một “khoảng đệm” phía sau, người trong cuộc có thể bước vào hành trình chữa trị với một trạng thái vững vàng hơn – khi mọi quyết định không còn bị chi phối bởi nỗi lo chi phí trước mắt.

Ở góc nhìn đó, bảo hiểm nhân thọ không đơn thuần là khoản chi trả khi rủi ro xảy ra. Nó giúp gia đình không phải đánh đổi những mục tiêu dài hạn, không phải rút đi những khoản tích lũy cho tương lai chỉ để giải quyết khó khăn trước mắt.

Cam kết đồng hành khi Khách hàng cần

Theo khảo sát của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, dù 89% người Việt đánh giá bảo hiểm nhân thọ là cần thiết, thực tế vẫn có tới 67% lựa chọn sử dụng tiền tiết kiệm khi rủi ro xảy ra.

Khoảng cách giữa nhận thức và hành động này cho thấy nhiều gia đình vẫn đang tự gánh rủi ro bằng nguồn lực tích lũy, dễ dẫn đến việc gián đoạn các kế hoạch tài chính dài hạn. Trong khi đó, các trường hợp chi trả thực tế cho thấy bảo hiểm nhân thọ có thể giúp người trong cuộc duy trì sự ổn định, không cần đánh đổi những kế hoạch dài hạn đã tích lũy trước đó.

Riêng tại Prudential Việt Nam, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm và các quyền lợi khác đạt khoảng 16.489 tỷ đồng, tương đương gần 1/4 tổng giá trị chi trả của toàn ngành. Biên khả năng thanh toán trên 200%, qua đó khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh trong việc thực hiện các cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Nền tảng tài chính vững cùng khả năng chi trả kịp thời được xem là yếu tố then chốt, giúp bảo hiểm nhân thọ phát huy vai trò như một điểm tựa tài chính, đồng hành với gia đình trong các giai đoạn quan trọng của cuộc sống.