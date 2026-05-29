Heineken Việt Nam được vinh danh trong top nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam

HEINEKEN Việt Nam vừa được Great Place to Work® vinh danh trong Top 10 Nơi Làm Việc Xuất sắc hàng đầu Việt Nam (Best Workplaces in Vietnam 2026) ở hạng mục Doanh nghiệp lớn. Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc nơi nhân viên được trao quyền, gắn kết, nuôi dưỡng tài năng phát triển và cùng nhau tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

HEINEKEN Việt Nam tự hào góp mặt trong Top 10 Nơi Làm Việc Xuất sắc hàng đầu Việt Nam (Best Workplaces in Vietnam 2026)

Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026) là kết quả phân tích chặt chẽ dữ liệu từ cuộc khảo sát trực tuyến với gần 75.000 phản hồi, đại diện cho tiếng nói của hơn 111.000 người lao động tại các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Kết quả khảo sát cho thấy điểm nổi bật ở môi trường làm việc tại HEINEKEN Việt Nam là mức độ gắn kết và tự hào cao của nhân viên, cũng như những chương trình hỗ trợ phát triển sự nghiệp đặc sắc. Cụ thể, 95% nhân viên cho biết họ cảm thấy tự hào khi nhìn lại những thành quả cùng công ty đạt được, đồng thời đánh giá tích cực về những đóng góp của doanh nghiệp cho cộng đồng. Bên cạnh đó, 94% nhân viên cảm thấy được trao quyền để cân bằng công việc và cuộc sống, cũng như nhận được sự hỗ trợ cần thiết để phát triển trong công việc.

HEINEKEN Việt Nam luôn ưu tiên đi đầu trong mục tiêu xây dựng môi trường làm việc với con người làm trọng tâm

Những kết quả này phản ánh cam kết dài hạn của HEINEKEN Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường làm việc với con người làm trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy cân bằng giới và xây dựng văn hóa đa dạng, dung hợp nơi mọi nhân viên được tạo điều kiện phát huy hết tiềm năng của mình. Doanh nghiệp không ngừng thúc đẩy các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo, xây dựng văn hóa đối thoại cởi mở và khuyến khích tinh thần học hỏi liên tục thông qua nhiều sáng kiến nội bộ - điển hình như nền tảng học tập mở cho nhân viên, hay chương trình phát triển lãnh đạo tại các nhà máy và văn phòng trên toàn quốc.

Một trong những sáng kiến tiêu biểu là chương trình WIN (Women Interactive Network) – mạng lưới nội bộ nhằm thúc đẩy sự phát triển, kết nối và trao quyền cho nhân viên nữ tại HEINEKEN. Thông qua các hoạt động đào tạo, cố vấn nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và xây dựng cộng đồng hỗ trợ, chương trình góp phần tạo điều kiện để nhiều nhân sự nữ phát huy tiềm năng, tự tin đảm nhận các vai trò quản lý và đóng góp vào hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Song song đó, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều chính sách hướng đến sự đa dạng, công bằng và hòa nhập tại nơi làm việc như chế độ nghỉ thai sản và chăm sóc con cái áp dụng bình đẳng cho mọi giới, mở rộng phúc lợi cho người phụ thuộc, cũng như duy trì các tiêu chuẩn an toàn và an ninh toàn diện cho mọi nhân viên, dù làm việc tại nhà máy, văn phòng hay ngoài thị trường. Những nỗ lực này góp phần tạo nên môi trường làm việc nơi mọi cá nhân đều cảm thấy được tôn trọng, gắn bó và có cơ hội phát triển.

Hơn ba thập kỷ phát triển tại Việt Nam, HEINEKEN cũng luôn chú trọng đồng hành cùng cộng đồng thông qua nhiều sáng kiến xã hội và môi trường với chiến lược “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”. Doanh nghiệp khuyến khích nhân viên trực tiếp tham gia vào các hoạt động ý nghĩa như chương trình thiện nguyện “Tết An Vui”, các hoạt động cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, cũng như các sáng kiến phát triển bền vững như bảo tồn nguồn nước và uống có trách nhiệm.