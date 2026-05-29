Doanh nghiệp giao dịch bất động sản bằng vàng, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn

TPO - Liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản được đăng tải trên các website và báo cáo của Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Vinhomes, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có yêu cầu doanh nghiệp này khi triển khai các chương trình liên quan đến giao dịch bất động sản phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Theo Ngân hàng Nhà nước, các chương trình cần tuân thủ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh Ngoại hối, Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025), cùng các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh, việc triển khai các chương trình liên quan đến vàng cần tránh gây tác động bất lợi đến thị trường, doanh nghiệp và người dân, đồng thời không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Chính phủ là khuyến khích chuyển đổi nguồn lực vàng trong dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tâm lý găm giữ vàng, chống vàng hóa nền kinh tế và đầu cơ vàng. Tuy nhiên, vàng không được sử dụng làm phương tiện thanh toán trong nền kinh tế.

Các hoạt động liên quan đến vàng luôn được Ngân hàng Nhà nước theo dõi, quản lý và giám sát chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Các chương trình liên quan đến huy động vốn hoặc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trực tiếp hay gián tiếp của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đều phải bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có sáng kiến mới liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành ngân hàng, với mục tiêu góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Vinhomes công bố triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản trong thời gian 5 năm, với sự đồng hành của các công ty vàng bạc đá quý nhằm bảo đảm quyền lợi và giá trị tài sản cho người tham gia.

Theo doanh nghiệp, khách hàng sở hữu vàng nhàn rỗi có thể quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư. Sau 5 năm, khách hàng có thể lựa chọn tiếp tục nắm giữ bất động sản hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi để mua nhà, đồng nghĩa với việc hưởng thêm mức lợi tức 10%.

Điều kiện tham gia là khách hàng phải sở hữu vàng trước ngày 25/4/2026 và lượng vàng quy đổi cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà. Phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và được quy đổi theo giá vàng tại thời điểm giao dịch.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình quy đổi vàng thành tiền mặt hoặc quy đổi ngược lại đều thông qua các công ty vàng bạc đá quý nhằm xác minh nguồn gốc, bảo đảm giá trị tài sản cũng như tính hợp pháp của vàng giao dịch.

Theo giới chuyên gia, chính sách giao dịch bất động sản bằng vàng được xem như động thái tiên phong của doanh nghiệp về chống vàng hóa như chủ trương của Đảng và Nhà nước.