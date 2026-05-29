Tàu điện dát vàng thử nghiệm chạy ngầm tại Hà Nội

Chiều 28/5, Tập đoàn Hòa Bình khánh thành dự án thử nghiệm tàu điện dát vàng chạy trên đường ngầm tại 321 Vĩnh Hưng, Hà Nội. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình khẳng định đang tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm dự án về tàu điện trên cao và dưới ngầm với mong muốn tặng lại Nhà nước các kết quả nghiên cứu.

Thưa ông, cảm giác đứng trên tàu điện dát vàng trong đường ngầm thật đặc biệt. Ông có thể cho biết ý tưởng nào dẫn đến quyết định đầu tư xây dựng đường tàu điện ngầm đặc biệt này?

Ngay sau khi nhận được thông tin Hà Nội xem xét tăng chiều dài đi ngầm với tuyến metro Văn Cao-Hòa Lạc, chúng tôi rất vui và quyết định thử nghiệm với dự án này tại công trường 321 Vĩnh Hưng có chiều dài 70m.

Từ ngày 16 tháng 5 và đến ngày hôm nay là ngày 28 tháng 5, chúng tôi đã hoàn thành 70 m đường ngầm. Chúng ta vừa chứng kiến vận hành và thử tải tàu điện vàng. Tàu điện vàng này trọng tải 10 tấn, tương đương khoảng 150 người. Đoàn tàu được thiết kế cho 80 người đi nhưng kết quả thử tải đạt 200%, gấp 2 lần. Kết quả thử tải cho thấy độ võng của đường tàu điện ngầm là 1mm trong khi tiêu chuẩn về độ võng của Việt Nam và của quốc tế là 12,5 mm. Đường tàu điện ngầm này hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn.

Thưa ông, hiện nay Hà Nội, TPHCM đang xây dựng các tuyến metro ngầm thì dự án thử nghiệm này có điểm gì khác về mặt kỹ thuật, chi phí?

Hiện nay Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng tàu điện ngầm. Kế hoạch trong 5 năm tới hai thành phố này phải xây dựng được khoảng 400 km đường tàu điện ngầm. Xây dựng tàu điện ngầm theo phương pháp của Tập đoàn Hòa Bình giá thành xây dựng chỉ mất khoảng 30% chi phí so với các tuyến đang triển khai. Nhưng cái quan trọng nhất là thời gian thi công của chúng tôi chỉ tối đa là 1 năm vì chúng tôi dùng phương pháp đào hở. Chúng tôi dùng cọc ly tâm ép xuống lòng đất 25 đến 30 m khi tải trọng của cọc ly tâm đạt 350 tấn/1 cọc đường kính 500 mm và 450 tấn/1 cọc đường kính 600mm. Chúng tôi chỉ đào xuống lòng đất 8 m thay vì phải đào 25- 30 m như cách của nhiều dự án hiện nay. Sau khi đào xong, phía trên thì chúng tôi gác tấm panel nên khá nhanh.

Chúng tôi cũng đang đề xuất làm 1km của đường metro Văn Cao-Hòa Lạc theo công nghệ này và tôi tin nếu được giao chúng tôi sẽ sớm hoàn thành chỉ trong 90 ngày. Tôi tin khi ấy nhiều cơ quan chức năng sẽ phải xem xét lại thậm chí đấu thầu lại nhiều đoạn, nhiều tuyến đường còn lại để có tốc độ nhanh hơn và chi phí đầu tư thấp hơn. Sau khi thi công xong, chúng tôi sẽ bàn giao lại phương pháp này cho cơ quan chức năng.

+Đầu tư nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật mới và bỏ ra cả nghìn tỷ đồng triển khai thử nghiệm. Điều gì thôi thúc ông làm điều này?

Năm nay tôi 73 tuổi và dự án thử nghiệm xây dựng tàu điện theo công nghệ mới này đã được tôi triển khai cách đây 4 năm. Tôi làm việc này là để thế giới biết đến người Việt Nam. Trí tuệ của người Việt Nam chúng ta có thể làm được, có thể mang lại các sáng kiến mới. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra được những phương pháp hiệu quả nhất, thi công nhanh nhất, chất lượng tốt nhất.

Tàu điện chúng tôi làm là loại tàu không người lái, tự động hoàn toàn; chi phí bảo hành bảo trì khá thấp. Toàn bộ tuyến đường được lắp các thiết bị tự động từ phun rửa đường, quan trắc độ võng, độ nghiêng, độ lún.

Tàu điện này chúng tôi làm ban đầu chỉ hết có 1,5 tỷ đồng. Sau khi mạ vàng mới có giá 9 tỷ đồng. Sau khi làm chủ công nghệ này, chúng ta có thể tham gia đấu thầu quốc tế để xây dựng các tuyến đường tàu điện chất lượng cao.

Chúng tôi bỏ tiền, bỏ công sức nghiên cứu thử nghiệm xây dựng tàu điện trên cao, đường cao tốc, đường tàu điện ngầm chỉ mong muốn tặng cho Nhà nước, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Chúng ta phải phấn đấu nghiên cứu để làm chủ công nghệ. Tăng trưởng hai con số là yêu cầu phải nỗ lực mỗi ngày. Chúng tôi đã gặp nhiều chuyên gia của Châu Âu, họ rất bất ngờ về công nghệ của chúng tôi. Trong ít ngày tới chúng tôi sẽ gửi kết quả thử nghiệm này đến các cơ quan chức năng.

+Trân trọng cảm ơn ông