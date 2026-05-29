Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Thu phí tại hai nút giao mới trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 1/6

Lộc Liên

TPO - Từ 8h ngày 1/6, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đưa vào vận hành nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, áp dụng biểu giá dịch vụ mới theo hình thức thu phí kín và thu phí điện tử không dừng 100%.

Theo VEC, hai nút giao liên thông Phú Thứ (đoạn Km224+060 đến Km229+200) và Liêm Sơn (đoạn Km239+800 đến Km242+900) là công trình hạ tầng quan trọng, kết nối trực tiếp với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Khi di chuyển qua khu vực này, các phương tiện cần nghiêm túc tuân thủ hệ thống vạch sơn, đèn tín hiệu, biển báo hiệu đường bộ cũng như sự điều tiết của lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến. VEC cho biết sẽ áp dụng hình thức thu phí kín, tức là tính cước phí dựa trên quãng đường thực tế mà phương tiện sử dụng, kết hợp phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC) 100% tại tất cả các làn thu phí.

2aoboqzmdpedfjephcjhgplxe3krcvj1uclmzdqm.jpg
Nút giao Phú Thứ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: VEC.

Căn cứ theo bảng giá dịch vụ đã được phê duyệt (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng hiện hành), mức phí được quy định cụ thể theo từng nhóm phương tiện và lộ trình di chuyển.

Đối với nhóm xe cơ bản nhất là xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt công cộng, mức phí dịch vụ dao động từ 6.949 đồng cho chặng ngắn Phú Thứ - Liêm Tuyền, 12.778 đồng cho chặng Vực Vòng - Phú Thứ, 24.526 đồng cho chặng Phú Thứ - Liêm Sơn, và mức cao nhất là 55.328 đồng đối với lộ trình Phú Thứ - Cao Bồ. Ở chặng Đại Xuyên - Liêm Sơn và Liêm Tuyền - Liêm Sơn, nhóm xe này sẽ phải chi trả lần lượt là 51.720 đồng và 17.577 đồng.

Mức phí sẽ tăng lũy tiến tương ứng với tải trọng và số chỗ ngồi của phương tiện. Ví dụ, với lộ trình Phú Thứ - Cao Bồ, xe từ 12 đến 30 chỗ ngồi và xe tải 2 đến dưới 4 tấn áp dụng mức phí 82.991 đồng; nhóm xe từ 31 chỗ trở lên đóng mức phí 110.655 đồng.

Đặc biệt, đối với các loại phương tiện hạng nặng như xe tải từ 18 tấn và xe container từ 40 feet trở lên, giá cước thấp nhất là 27.797 đồng cho chặng Phú Thứ - Liêm Tuyền, 149.216 đồng cho chặng Vực Vòng - Liêm Sơn và đạt mức 221.311 đồng cho chặng dài Phú Thứ - Cao Bồ.

Đại diện VEC cũng lưu ý thêm rằng bảng giá hiện tại đang áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8%. Trong trường hợp chính sách giảm thuế của cấp có thẩm quyền kết thúc, mức phí dịch vụ trên toàn hệ thống sẽ tự động được điều chỉnh áp dụng theo biểu giá có bao gồm 10% thuế VAT.

Mọi phương tiện khi qua nút giao đều phải thanh toán đầy đủ, ngoại trừ một số trường hợp được miễn phí theo Nghị định số 130/2024/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/10/2024 và các quy định thay thế, bổ sung liên quan.

Lộc Liên
#cao tốc #thu phí #Cầu Giẽ #Ninh Bình #nút giao #thu phí điện tử #VEC

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe