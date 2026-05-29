Thu phí tại hai nút giao mới trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 1/6

TPO - Từ 8h ngày 1/6, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đưa vào vận hành nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, áp dụng biểu giá dịch vụ mới theo hình thức thu phí kín và thu phí điện tử không dừng 100%.

Theo VEC, hai nút giao liên thông Phú Thứ (đoạn Km224+060 đến Km229+200) và Liêm Sơn (đoạn Km239+800 đến Km242+900) là công trình hạ tầng quan trọng, kết nối trực tiếp với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Khi di chuyển qua khu vực này, các phương tiện cần nghiêm túc tuân thủ hệ thống vạch sơn, đèn tín hiệu, biển báo hiệu đường bộ cũng như sự điều tiết của lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến. VEC cho biết sẽ áp dụng hình thức thu phí kín, tức là tính cước phí dựa trên quãng đường thực tế mà phương tiện sử dụng, kết hợp phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC) 100% tại tất cả các làn thu phí.

Nút giao Phú Thứ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: VEC.

Căn cứ theo bảng giá dịch vụ đã được phê duyệt (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng hiện hành), mức phí được quy định cụ thể theo từng nhóm phương tiện và lộ trình di chuyển.

Đối với nhóm xe cơ bản nhất là xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt công cộng, mức phí dịch vụ dao động từ 6.949 đồng cho chặng ngắn Phú Thứ - Liêm Tuyền, 12.778 đồng cho chặng Vực Vòng - Phú Thứ, 24.526 đồng cho chặng Phú Thứ - Liêm Sơn, và mức cao nhất là 55.328 đồng đối với lộ trình Phú Thứ - Cao Bồ. Ở chặng Đại Xuyên - Liêm Sơn và Liêm Tuyền - Liêm Sơn, nhóm xe này sẽ phải chi trả lần lượt là 51.720 đồng và 17.577 đồng.

Mức phí sẽ tăng lũy tiến tương ứng với tải trọng và số chỗ ngồi của phương tiện. Ví dụ, với lộ trình Phú Thứ - Cao Bồ, xe từ 12 đến 30 chỗ ngồi và xe tải 2 đến dưới 4 tấn áp dụng mức phí 82.991 đồng; nhóm xe từ 31 chỗ trở lên đóng mức phí 110.655 đồng.

Đặc biệt, đối với các loại phương tiện hạng nặng như xe tải từ 18 tấn và xe container từ 40 feet trở lên, giá cước thấp nhất là 27.797 đồng cho chặng Phú Thứ - Liêm Tuyền, 149.216 đồng cho chặng Vực Vòng - Liêm Sơn và đạt mức 221.311 đồng cho chặng dài Phú Thứ - Cao Bồ.

Đại diện VEC cũng lưu ý thêm rằng bảng giá hiện tại đang áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8%. Trong trường hợp chính sách giảm thuế của cấp có thẩm quyền kết thúc, mức phí dịch vụ trên toàn hệ thống sẽ tự động được điều chỉnh áp dụng theo biểu giá có bao gồm 10% thuế VAT.

Mọi phương tiện khi qua nút giao đều phải thanh toán đầy đủ, ngoại trừ một số trường hợp được miễn phí theo Nghị định số 130/2024/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/10/2024 và các quy định thay thế, bổ sung liên quan.