Hải Phòng: 100% cửa hàng bán xăng E10 từ ngày 1/6

TPO - Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, hiện nay 100% thương nhân đầu mối và đơn vị phân phối đã triển khai 90% các cửa hàng bán lẻ chuyển đổi sang xăng E10RON95. Dự kiến, đến ngày 1/6, 100% cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố sẽ bán xăng E10RON95.

Chiều 29/5, tại buổi họp giao ban báo chí Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, đại diện Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 10 kho xăng dầu với tổng dung tích khoảng 467.700m3; hai thương nhân đầu mối, 14 đơn vị phân phối, gần 250 thương nhân kinh doanh bán lẻ với tổng số 498 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Các cửa hàng được phân bố khắp trên địa bàn các xã, phường, đặc khu và cung ứng đủ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Thời gian qua, bên cạnh việc triển khai kinh doanh xăng RON95, E5RON92, một số cửa hàng đã tiên phong kinh doanh nhiên liệu thân thiện môi trường như: xăng E10RON95, dầu diesel tiêu chuẩn Euro 5. Trong đó, nhiều đơn vị đã triển khai tại các cửa hàng xăng dầu từ tháng 8/2025.

Lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng thông tin về việc sử dụng xăng E10.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, ngày 27/5 đơn vị đã phối hợp với Sở KH&CN khảo sát một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu hoạt động phối trộn trực tiếp xăng E10.

Từ ngày 1/5-26/5, Tổng kho xăng dầu Đình Vũ, hoạt động phối trộn đáp ứng theo tiêu chuẩn công bố và lượng hàng bán đối với xăng E10 đạt hơn 13.500m3, gấp hơn 2 lần so với mặt hàng xăng còn lại. Tại một số cửa hàng xăng dầu đã triển khai bán xăng E10, có nhiều phản hồi tích cực về việc triển khai xăng dầu thân thiện với môi trường.

Theo thống kê đến 27/5, 100% thương nhân đầu mối và phân phối tại Hải Phòng đã triển khai kinh doanh với gần 90% các cửa hàng bán lẻ đã chuyển đổi sang xăng E10RON95. Dự kiến đến 1/6, toàn bộ 100% các cửa hàng xăng dầu sẽ kinh doanh xăng E10RON95.