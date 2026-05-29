Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Hải Phòng: 100% cửa hàng bán xăng E10 từ ngày 1/6

Nguyễn Hoàn

TPO - Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, hiện nay 100% thương nhân đầu mối và đơn vị phân phối đã triển khai 90% các cửa hàng bán lẻ chuyển đổi sang xăng E10RON95. Dự kiến, đến ngày 1/6, 100% cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố sẽ bán xăng E10RON95.

Chiều 29/5, tại buổi họp giao ban báo chí Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, đại diện Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 10 kho xăng dầu với tổng dung tích khoảng 467.700m3; hai thương nhân đầu mối, 14 đơn vị phân phối, gần 250 thương nhân kinh doanh bán lẻ với tổng số 498 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Các cửa hàng được phân bố khắp trên địa bàn các xã, phường, đặc khu và cung ứng đủ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Thời gian qua, bên cạnh việc triển khai kinh doanh xăng RON95, E5RON92, một số cửa hàng đã tiên phong kinh doanh nhiên liệu thân thiện môi trường như: xăng E10RON95, dầu diesel tiêu chuẩn Euro 5. Trong đó, nhiều đơn vị đã triển khai tại các cửa hàng xăng dầu từ tháng 8/2025.

dsc02080.jpg
Lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng thông tin về việc sử dụng xăng E10.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, ngày 27/5 đơn vị đã phối hợp với Sở KH&CN khảo sát một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu hoạt động phối trộn trực tiếp xăng E10.

Từ ngày 1/5-26/5, Tổng kho xăng dầu Đình Vũ, hoạt động phối trộn đáp ứng theo tiêu chuẩn công bố và lượng hàng bán đối với xăng E10 đạt hơn 13.500m3, gấp hơn 2 lần so với mặt hàng xăng còn lại. Tại một số cửa hàng xăng dầu đã triển khai bán xăng E10, có nhiều phản hồi tích cực về việc triển khai xăng dầu thân thiện với môi trường.

Theo thống kê đến 27/5, 100% thương nhân đầu mối và phân phối tại Hải Phòng đã triển khai kinh doanh với gần 90% các cửa hàng bán lẻ đã chuyển đổi sang xăng E10RON95. Dự kiến đến 1/6, toàn bộ 100% các cửa hàng xăng dầu sẽ kinh doanh xăng E10RON95.

Cũng tại buổi họp báo, ông Phan Huy Thục - Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng - cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Địa phương áp dụng mô hình phân bổ lịch khám khoa học theo 8 nhóm đối tượng, ưu tiên người có công, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Kết quả khám sẽ được liên thông dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu số sức khỏe điện tử quốc gia. Người dân Hải Phòng sẽ được lập sổ sức khỏe điện tử tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VNeID để có thể tự theo dõi sức khỏe của mình mọi lúc, mọi nơi.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #xăng E10 #khám sức khỏe #khám sàng lọc #khám sức khỏe miễn phí #sử dụng xăng E10

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe