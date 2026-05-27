Bộ Công Thương nói gì về thông tin xăng E10 gây ảnh hưởng động cơ xe?

TPO - Ngày 27/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân có nhiều chia sẻ liên quan đến công tác chuẩn bị, triển khai xăng E10 trên toàn quốc và một số vấn đề liên quan đến lo ngại khả năng ảnh hưởng động cơ ô tô, xe máy.

Chưa có cơ sở khoa học cho thấy xăng E10 gây hỏng động cơ

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, việc triển khai E10 nằm trong lộ trình đã được xác lập từ nhiều năm trước theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng nhiên liệu sinh học. Điều này cũng phù hợp với các định hướng lớn về an ninh năng lượng, tăng trưởng xanh và giảm phát thải theo các nghị quyết của Bộ Chính trị cũng như chiến lược phát triển năng lượng quốc gia.

“Việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân, mà xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, xăng E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay. Việc sử dụng nhiên liệu sinh học không chỉ giúp giảm phát thải mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học trong nước và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng,

Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là khả năng tương thích của xăng E10 với phương tiện đang lưu hành. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ Công Thương đã phối hợp với các trường đại học, chuyên gia động cơ, hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy và doanh nghiệp để đánh giá mức độ tương thích của phương tiện với xăng E10.

“Qua rà soát, đánh giá và tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành hiện nay tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của nhà sản xuất”, ông Tân nói.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện phần lớn ô tô, xe máy tại Việt Nam tương thích với xăng E10.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, xăng E10 hiện đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan hay Philippines. Đến nay, Bộ Công Thương chưa ghi nhận kết luận kỹ thuật chính thức hay phản ánh có cơ sở khoa học cho thấy xăng E5, E10 gây ảnh hưởng phổ biến tới động cơ phương tiện.

Tuy nhiên, đối với một số dòng xe quá cũ hoặc ít được bảo dưỡng, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân cần kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu và sử dụng nhiên liệu đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Cùng với xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, xăng E5RON92 vẫn tiếp tục được duy trì phân phối trong giai đoạn tới nhằm phục vụ các dòng phương tiện cũ chưa thực sự phù hợp với xăng E10. Bộ Công Thương dự kiến duy trì xăng E5 đến khoảng năm 2030 để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra từng bước, tránh gây xáo trộn cho người tiêu dùng.

Có thể khiến mức tiêu hao tăng khoảng 3%

Liên quan đến thông tin xăng E10 có thể khiến xe bị ì máy, hụt ga hoặc ảnh hưởng khả năng vận hành, ông Đào Công Quyết - Trưởng Tiểu ban Truyền thông của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) - cho rằng, các hiện tượng như hụt ga hay xe vận hành kém thường chỉ xảy ra khi nhiên liệu không đạt chuẩn, lẫn tạp chất hoặc sử dụng loại xăng có trị số octan không phù hợp.

Trong khi đó, xăng E10 có trị số octan tương đương, thậm chí cao hơn xăng khoáng thông thường, giúp quá trình cháy ổn định hơn.

“Nếu xe được bảo dưỡng định kỳ và sử dụng xăng E10 đạt chuẩn theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất thì hiện tượng hụt ga sẽ không xảy ra”, ông Quyết nói.

Theo đại diện VAMA, người dùng cần đặc biệt lưu ý không để xe quá lâu không sử dụng trong khi bình xăng còn ít nhiên liệu, bởi ethanol có đặc tính hút ẩm từ không khí, có thể gây đọng nước trong bình nhiên liệu. Ngoài ra, việc thay lọc xăng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất cũng rất quan trọng để bảo đảm hệ thống nhiên liệu luôn sạch.

Theo chuyên gia E10 có thể khiến mức tiêu hao tăng khoảng 3%, song giúp động cơ vận hành ổn định hơn.

Ông Quyết cho biết nhiên liệu sinh học không phải xu hướng mới mà đã được nhiều quốc gia triển khai trong thời gian dài. Các hãng sản xuất ô tô cũng đã có quá trình nghiên cứu, thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi thương mại hóa sản phẩm. Do đó, các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện nay đều hướng tới mục tiêu bảo đảm động cơ vận hành ổn định, đồng thời đáp ứng yêu cầu giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Hiện có nhiều thông tin lo ngại xăng E10 khiến xe nóng máy hoặc hao nhiên liệu hơn, ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam - cho rằng đây là nhận định mang tính cảm tính. Theo ông Tuấn, rất khó để người sử dụng có thể tự cảm nhận chính xác sự chênh lệch nhiệt độ động cơ trong quá trình vận hành thông thường, nên nhận định “xe nóng hơn” gần như không có căn cứ khoa học rõ ràng.

Đối với vấn đề tiêu hao nhiên liệu, ông Tuấn cho biết về mặt lý thuyết, xăng E10 có thể khiến mức tiêu hao tăng khoảng 3% do năng lượng nhiệt tạo ra thấp hơn xăng khoáng. Tuy nhiên, mức chênh lệch này khá nhỏ và rất khó nhận biết trong thực tế sử dụng hàng ngày.

Ở chiều ngược lại, xăng E10 lại có chỉ số octane cao hơn xăng khoáng RON95, giúp động cơ vận hành ổn định hơn, từ đó hỗ trợ tối ưu hiệu suất hoạt động.

“Có thể nói, về mặt lý thuyết, xăng E10 có thể khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng khoảng 3%, nhưng trong điều kiện sử dụng thực tế, sự khác biệt này hầu như khó nhận biết rõ ràng”, ông Tuấn nhận định.