Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt Hà Nội

Anh Trọng

Ngày 28/5, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) và MobiFone thành phố Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ của xe buýt tại Thủ đô.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng thành viên Transerco - nhấn mạnh, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác là sự khởi đầu có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nam bày tỏ tin tưởng rằng, với năng lực, kinh nghiệm và uy tín của hai đơn vị, Transerco và MobiFone Hà Nội sẽ xây dựng được mối quan hệ hợp tác bền vững, triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi đơn vị cũng như yêu cầu phát triển chung của Thành phố.

1-5043.jpg
Lãnh đạo Transerco và MobiFone thành phố Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo ông Nam, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp.

“Đối với Transerco - doanh nghiệp chủ lực của Thành phố trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và quản lý hạ tầng giao thông tĩnh - đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hoạt động khai thác, phát triển các tiện ích phục vụ hành khách và từng bước xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, đồng bộ” – ông Nam nói.

Sau lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Nam đề nghị hai bên cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị, bộ phận liên quan; đồng thời thường xuyên đánh giá, rà soát kết quả thực hiện để bảo đảm các nội dung hợp tác được triển khai thực chất, hiệu quả và lâu dài.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone - cho biết, ông đánh giá cao ý nghĩa của chương trình hợp tác, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai đồng bộ, cụ thể các nội dung đã ký kết. Theo ông, đây sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả hợp tác và chất lượng các giải pháp, dịch vụ được triển khai trong thời gian tới.

Anh Trọng
#Xe buýt #transerco #tổng công ty vận tải hà nội #hợp tác

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe