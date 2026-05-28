Chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt Hà Nội

Ngày 28/5, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) và MobiFone thành phố Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ của xe buýt tại Thủ đô.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng thành viên Transerco - nhấn mạnh, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác là sự khởi đầu có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nam bày tỏ tin tưởng rằng, với năng lực, kinh nghiệm và uy tín của hai đơn vị, Transerco và MobiFone Hà Nội sẽ xây dựng được mối quan hệ hợp tác bền vững, triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi đơn vị cũng như yêu cầu phát triển chung của Thành phố.

Lãnh đạo Transerco và MobiFone thành phố Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo ông Nam, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp.

“Đối với Transerco - doanh nghiệp chủ lực của Thành phố trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và quản lý hạ tầng giao thông tĩnh - đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hoạt động khai thác, phát triển các tiện ích phục vụ hành khách và từng bước xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, đồng bộ” – ông Nam nói.

Sau lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Nam đề nghị hai bên cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị, bộ phận liên quan; đồng thời thường xuyên đánh giá, rà soát kết quả thực hiện để bảo đảm các nội dung hợp tác được triển khai thực chất, hiệu quả và lâu dài.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone - cho biết, ông đánh giá cao ý nghĩa của chương trình hợp tác, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai đồng bộ, cụ thể các nội dung đã ký kết. Theo ông, đây sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả hợp tác và chất lượng các giải pháp, dịch vụ được triển khai trong thời gian tới.