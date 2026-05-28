Phó Cục trưởng Đào Duy Anh: 'Gần 10 tháng dùng xăng E10, xe tôi không gặp vấn đề gì'

Trực tiếp trải nghiệm dùng xăng E10 từ ngày 1/8/2025 đến nay đã gần 10 tháng, ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết vận hành xe không thấy khác biệt đáng kể so với xăng khoáng RON95. Nếu đi đường cao tốc còn cảm thấy xe chạy bốc hơn.

Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương - đã chia sẻ với VietNamNet trước những băn khoăn của người tiêu dùng khi chuyển đổi sang sử dụng xăng E10.

“Đi đường cao tốc, tôi cảm thấy xe còn chạy bốc hơn”

- Theo lộ trình, từ ngày 1/6/2026, xăng E10 sẽ được triển khai trên toàn quốc để thay thế xăng khoáng truyền thống. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít người tiêu dùng băn khoăn về chất lượng cũng như mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này. Ông nhìn nhận vấn đề đó ra sao?

Phó Cục trưởng Đào Duy Anh: Chúng tôi khuyến khích nhân viên trong cơ quan dùng xăng E10 ngay từ khi PVOIL thí điểm trên địa bàn Hà Nội, Hải Phòng và Petrolimex thí điểm ở TPHCM.

Thời điểm 1/8/2025, ngay khi PVOIL bán thí điểm xăng E10 ở Hà Nội, tôi là người đi tìm cây xăng đầu tiên bán E10 để trải nghiệm bởi tôi muốn có cảm nhận thực tế khi dùng xăng E10.

Theo tôi, không có Chính phủ nào khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến tài sản của họ, cho dù là có mục đích về bảo vệ môi trường.

Quay trở lại việc tôi đổ xăng E10 ngay từ 1/8/2025, đến giờ đi xe không thấy có cảm giác gì khác biệt so với dùng xăng khoáng RON95 trước đó. Nếu đi đường cao tốc, tôi cảm thấy xe còn chạy bốc hơn.

Tôi có nghe thông tin rằng để lâu xăng phân lớp từ những tài liệu nước ngoài cũng như những lo ngại mà người dân trao đổi trên mạng. Song, gần 10 tháng dùng xăng E10, thời gian lâu nhất là 1,5 tháng xe tôi không sử dụng, nhưng khi khởi động lại xe vẫn nổ bình thường.

Từ trải nghiệm thực tế đó, tôi thấy rằng, với xe của tôi sản xuất năm 2019, dùng xăng E10 không sử dụng trong 1,5 tháng không gặp vấn đề gì về khởi động. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành sau khoảng thời gian đó, khi tăng ga, cảm giác xe có độ trễ nhẹ, khả năng tăng tốc không đều như khi không để lâu. Dù vậy, sau khi đi hết một nửa số xăng E10 còn lại trong bình, tôi lại đổ đầy bình và hiện tượng đó giảm đi, đến lần đổ tiếp theo thì không còn hiện tượng đó.

Trước đó, chúng tôi đã làm việc với các chuyên gia về lĩnh vực nhiên liệu sinh học của Mỹ, Thái Lan, Philippines và họ đều nói rằng việc phân lớp có thể xảy ra trong trường hợp để lâu (ít nhất là 2 tháng). Do đó, họ khuyến cáo tránh để xe không hoạt động nhiều tháng. Nếu không đi thường xuyên thì khoảng 2 tuần nên nổ máy một lần.

- Trong quá trình xây dựng Thông tư 50, Bộ Công Thương đã làm việc với các hiệp hội ô tô, xe máy cùng nhiều hãng sản xuất phương tiện. Vậy trong các buổi trao đổi đó, các bên có đưa ra cảnh báo hay danh mục cụ thể về những dòng xe không tương thích với xăng E10 hay không, thưa ông?

Đúng vậy. Khi làm chính sách, chúng tôi đã làm việc với Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và các hãng sản xuất xe.

Trong đó, VAMM khẳng định hầu hết xe máy lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam đều tương thích với xăng E10, ngoại trừ một số đời xe máy rất cũ.

Tương tự, VAMA cũng thông tin rằng cơ bản tất cả xe ô tô của các hãng đang lắp ráp và sản xuất tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10, ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ năm 1996 cho đến 2023 (khoảng 60.000 xe và đã dừng sản xuất từ năm 2023) là có thể không tương thích. Vì vậy, sau khi cân nhắc, chúng tôi vẫn duy trì xăng E5 để những xe rất cũ nếu không tương thích với xăng E10 vẫn sử dụng được với E5.

Vấn đề quan trọng không nằm ở tỷ lệ E5 hay E10, mà là chỉ số octane (RON) của xăng nền. Khi triển khai Chương trình nhiên liệu sinh học từ năm 2012, Việt Nam sử dụng xăng nền RON92 để phối trộn thành xăng E5. Thời điểm đó, RON92 được xem là mức octane khá cao trong bối cảnh thị trường vẫn còn phổ biến xăng RON80, RON83.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ động cơ, các hãng xe sau này khuyến nghị sử dụng xăng RON95 nhằm giảm hiện tượng kích nổ, giúp động cơ vận hành êm và ổn định hơn. Vì vậy, xu hướng chuyển sang dùng xăng RON95 chủ yếu xuất phát từ yêu cầu kỹ thuật của động cơ, chứ không phải do có hay không có etanol trong nhiên liệu.

Do đó, khi sử dụng xăng nền RON95 để phối trộn thành xăng E10, các dòng xe đời mới đều sử dụng tốt, trong khi đó, các xe đời quá cũ hoặc máy móc nông nghiệp cũ nếu không tương thích với E10 thì vẫn có xăng E5RON92 để sử dụng. Từ đó, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm, trên thị trường, vẫn có đủ các loại nhiên liệu phù hợp với các loại tuổi đời của động cơ.

Xăng E10 lẽ ra triển khai từ gần 10 năm trước

- Vì sao chúng ta không để lưu thông song song xăng E10 và xăng khoáng truyền thống, thưa ông?

Xăng E10 lẽ ra đã được thực hiện từ năm 2017, tuy nhiên đến nay mới có điều kiện triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu đầu tiên của việc sử dụng xăng E10 là giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Theo tính toán, mỗi lít xăng khoáng khi đốt cháy sẽ phát thải khoảng 2,3-2,5 kg CO2 ra môi trường. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam vào khoảng 10-12 triệu m3 mỗi năm. Nếu phối trộn ethanol ở tỷ lệ 10%, lượng xăng khoáng có thể giảm khoảng 1 triệu m3, tương đương cắt giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải ra môi trường mỗi năm.

Bên cạnh yếu tố môi trường, việc phát triển xăng sinh học còn nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng nhập khẩu. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động, đặc biệt khi xảy ra xung đột tại Trung Đông, áp lực về nguồn cung và giá nhiên liệu ngày càng lớn. Triển khai xăng E10 được kỳ vọng giúp giảm khoảng 10% lượng xăng khoáng tiêu thụ.

Thậm chí, nếu điều kiện kỹ thuật cho phép, Việt Nam có thể tiếp tục nghiên cứu nâng tỷ lệ phối trộn ethanol cao hơn trong tương lai, thay vì chỉ dừng ở E10.

- Vấn đề giá tác động rất lớn đến hành vi người tiêu dùng. Vậy Bộ Công Thương có chính sách ưu đãi giá nào hoặc đề xuất ưu đãi thuế nào để khuyến khích người dùng chuyển đổi sang xăng E10?

Dưới góc độ điều hành, cơ quan quản lý vẫn xác định cần duy trì mặt bằng giá nhiên liệu ở mức hợp lý để hỗ trợ người dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Thời gian qua, Nhà nước đã giảm nhiều loại thuế, phí đối với xăng dầu nhằm kiềm chế đà tăng giá, qua đó giúp giá xăng dầu trong nước thuộc nhóm thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Tuy nhiên, việc giảm thuế cũng khiến ngân sách nhà nước giảm thu gần 8.000 tỷ đồng mỗi tháng. Do đó, các chính sách hỗ trợ giá sẽ cần được cân đối để hài hòa giữa lợi ích người tiêu dùng và khả năng chịu đựng của ngân sách.

Riêng với xăng sinh học, giá etanol trong nhiều năm qua luôn thấp hơn xăng khoáng. Vì vậy, từ khi triển khai thí điểm tháng 8/2025 đến nay, giá xăng E10 RON95 luôn thấp hơn xăng khoáng RON95, hiện mức chênh lệch khoảng 490 đồng/lít.

- Là người đã trực tiếp sử dụng xăng E10 gần 10 tháng qua, ông có khuyến nghị hay lưu ý gì để người tiêu dùng có thể yên tâm hơn khi sử dụng loại xăng sinh học này?

Suốt quá trình sử dụng, xe của tôi chưa gặp bất kỳ sự cố hay vấn đề đáng tiếc nào. Người tiêu dùng có thể yên tâm với loại nhiên liệu này nếu sử dụng và bảo dưỡng phương tiện đúng cách.

Trong quá trình xây dựng thông tư liên quan đến xăng E10, các chuyên gia kỹ thuật cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với người dùng. Cụ thể, không nên để xe quá lâu không hoạt động. Với những phương tiện ít sử dụng, người dùng nên định kỳ khởi động xe khoảng 5-10 phút hoặc chạy quãng đường ngắn sau khoảng 2 tuần, không nên để nhiên liệu lưu quá lâu trong bình chứa.

Trường hợp phải để xe lâu ngày không sử dụng, các chuyên gia khuyến cáo nên xả bớt lượng xăng tồn ở đáy bình nhiên liệu trước khi sử dụng lại. Nếu xảy ra hiện tượng phân lớp, phần nước sẽ lắng xuống phía dưới do nặng hơn xăng. Việc xả phần nhiên liệu tồn ở đáy bình sẽ giúp loại bỏ phần nhiên liệu có nguy cơ bị phân lớp trước khi xe vận hành trở lại.

Ngoài ra, dù sử dụng xăng E10 hay bất kỳ loại nhiên liệu nào khác, người dùng cũng cần tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Với ô tô, cần thay dầu, lọc dầu và kiểm tra kỹ thuật. Với xe máy, việc bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu kỹ thuật của hãng sản xuất cũng rất cần thiết để đảm bảo động cơ hoạt động ổn định, tránh hư hỏng do sử dụng kéo dài.

