Hội Nông dân nói về 'nông dân công nghệ'

TPO - Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam dự kiến giảm khoảng 400 đại biểu so với nhiệm kỳ trước, đồng thời lần đầu xuất hiện tỷ lệ đáng kể đại biểu là lớp “nông dân mới”, những người làm nông nghiệp theo tư duy thị trường, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị.

Ngày 28/5, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 và tọa đàm “Giai cấp nông dân Việt Nam - 40 năm đổi mới: Từ khát vọng trên đồng ruộng tới kỷ nguyên vươn mình”.

Theo kế hoạch, Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 7-8/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước, giảm khoảng 400 đại biểu so với Đại hội VIII trước đó.

Thông tin tại họp báo, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - cho biết, cơ cấu đại biểu Đại hội lần này có nhiều điểm mới khi không chỉ bảo đảm tính đại diện theo vùng miền, dân tộc, tôn giáo mà còn thể hiện rõ hơn hình ảnh lớp “nông dân mới” trong giai đoạn hiện nay.

Đáng chú ý, đại biểu là “nông dân mới” chiếm khoảng 13%, gồm những nông dân trẻ, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ mô hình kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác, thành viên các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, chủ thể OCOP và những người mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất trong nông nghiệp.

﻿﻿Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - chia sẻ tại họp báo.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, đây là lớp nông dân đang cho thấy sự thay đổi rõ nét về tư duy và phương thức sản xuất.

“Hình ảnh người nông dân hiện nay đang có sự chuyển biến rõ nét: Năng động hơn, chuyên nghiệp hơn, có tư duy thị trường, biết ứng dụng công nghệ và liên kết hợp tác để phát triển bền vững”, bà Thơm nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, đây cũng là tinh thần đổi mới mà Đại hội IX muốn lan tỏa nhằm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Đại hội IX diễn ra trong bối cảnh nông nghiệp, nông dân và nông thôn đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh hơn về mô hình sản xuất, chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xác định 4 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo định hướng nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung vào các nội dung như chuyển đổi số, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, xây dựng nền nông nghiệp “xanh - sạch - truy xuất”, phát triển thương hiệu và “hộ chiếu” nông sản; hướng tới mô hình “sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị”.