Những màn 'xé gió' của kỵ sĩ nông dân trên cao nguyên trắng Bắc Hà

Văn Đức

TPO - 93 nài ngựa đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài tại giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, lần thứ 19, năm 2026.

Ngày 23/5, Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2026 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài tỉnh tham dự. Ngay sau lễ khai mạc, 93 nài ngựa đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài sôi nổi tại Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 19, năm 2026.
Sau 19 lượt đua vòng đấu loại gay cấn, ban tổ chức đã lựa chọn 32 nài ngựa xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.
Ngay sáng sớm 24/5, các tuyến đường dẫn vào sân vận động trung tâm xã Bắc Hà đã đông kín người và phương tiện. Không khí lễ hội bao trùm khu vực trung tâm khi hàng nghìn khán giả tập trung theo dõi các lượt đua hấp dẫn của vòng chung kết.
Các tay đua năm nay đến từ nhiều địa phương như Bắc Hà, Si Ma Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa… tạo nên những cuộc cạnh tranh quyết liệt ngay từ những lượt đua đầu tiên. Đáng chú ý, đoàn chủ nhà Bắc Hà có tới 17 nài ngựa góp mặt ở vòng chung kết, riêng thôn Na Áng B chiếm 8 suất.
Điểm đặc sắc của Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà là các nài ngựa đều là nông dân vùng cao. Thường ngày, họ sử dụng ngựa để vận chuyển hàng hóa, đi nương, xuống chợ. Đến mùa lễ hội, những nông dân này trở thành các "kỵ sĩ" tranh tài trên đường đua.
Trên đường đua dài 1.500 m, các nài ngựa liên tục tăng tốc trong tiếng reo hò cổ vũ sôi động của khán giả. Nhiều màn bứt phá ở khúc cua và những pha rượt đuổi quyết liệt tại chặng nước rút đã đẩy không khí sân vận động lên cao trào.
Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải cho các nài ngựa đạt thành tích cao nhất. Trong đó, chức vô địch Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm 2026 thuộc về nài ngựa Giàng A Thương, xã Y Tý. Giải Nhì thuộc về nài ngựa Lù Văn Dương, thôn Na Áng, xã Bắc Hà; giải Ba thuộc về nài ngựa Tráng A Giờ, xã Y Tý; giải Khuyến khích thuộc về nài ngựa Giàng Seo Vư, thôn Sân Bay, xã Bắc Hà.

Festival Mùa hè Bắc Hà năm 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc như: Lễ hội Mận Tam hoa; chương trình trải nghiệm “Một ngày làm nông dân cao nguyên”; tham quan các vườn mận, vườn dâu; trình diễn nghề truyền thống; cùng các chương trình nghệ thuật dân gian tại Chợ văn hóa Bắc Hà.

#Đua ngựa #Nông dân đua ngựa #Nài ngựa #Đua ngựa tại Lào Cai #Đua ngựa tại Bắc Hà #Du lịch Lào Cai #Festival Mùa hè Bắc Hà năm 2026 #đồng diễn múa gậy sinh tiền tại Si Ma Cai #Lào Cai

