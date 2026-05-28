Giá vàng hôm nay (28/5): SJC rơi xuống 159 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp đà giảm theo giá vàng thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 159 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,7 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo giá vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu có giá 156-159 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 155,8 - 158,8 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.446 USD/ounce, giảm 69 USD so với sáng qua. Giá vàng trong nước liên tục giảm theo giá vàng thế giới và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng trong nước giảm gần 30 triệu đồng/lượng. Giá bạc cũng có xu hướng giảm. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 76 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.137 đồng/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.113 - 26.393 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.