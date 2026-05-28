Triệt để tiết kiệm điện ở khu vực phía Nam

Dù bắt đầu có mưa nhưng nhu cầu tiêu thụ điện ở khu vực phía Nam vẫn đang ở mức rất cao. Để đảm bảo cung ứng điện đầy đủ và an toàn, thời gian qua Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã và đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Các giải pháp được đặc biệt chú trọng triển khai là tập trung công tác điều chỉnh phụ tải (DR), tiết kiệm trong chiếu sáng công cộng, vận động khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu kết hợp hệ thống pin lưu trữ điện và tăng cường thực hành tiết kiệm điện nơi làm việc,…

Nhân viên EVNSPC làm việc với khách hàng doanh nghiệp tư vấn các giải pháp tiết kiệm điện

Chủ động triển khai thực hiện tiết kiệm điện

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, ngay từ đầu năm 2026, EVNSPC đã chủ động phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phía Nam tham mưu cho UBND các tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác tiết kiệm điện. Đặc biệt, ngay sau khi Chỉ thị số 09 và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Tổng công ty đã lập tức làm việc với các địa phương để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, kịp thời cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, các công ty điện lực thành viên thuộc EVNSPC đã trực tiếp làm việc, ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện với từng nhóm khách hàng theo các chỉ tiêu mới được cập nhật tại Chỉ thị số 10. Theo đó,

Tổng công ty đã rà soát, làm việc và ký cam kết tiết kiệm điện với hơn 261.900 khách hàng thuộc các nhóm chiếu sáng công cộng, hành chính sự nghiệp, thương mại dịch vụ và sản xuất công nghiệp.

Đối với nhóm khách hàng công nghiệp và doanh nghiệp FDI, EVNSPC đẩy mạnh tư vấn tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải điện (DR) và dịch chuyển phụ tải nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện vào giờ cao điểm. Đến nay, tổng công ty đã hoàn tất ký thỏa thuận DR với 5.371 doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh trở lên. Hiện nay, đang mở rộng ký cam kết thực hiện chương trình dịch chuyển phụ tải và DR đối với khách hàng sử dụng điện từ 500.000 kWh trở lên.

Nhân viên EVNSPC hướng dẫn khách hàng theo dõi sản lượng điện sử dụng hàng ngày trên APP CSKH EVNSPC để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

EVNSPC cũng triển khai công tác phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh tham mưu UBND tỉnh/thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn; đồng thời tổ chức kiểm tra, theo dõi sản lượng điện sử dụng hằng ngày của các thành phần phụ tải: Hành chính sự nghiệp, Chiếu sáng công cộng và khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, báo cáo kịp thời đến Sở Công Thương, UBND tỉnh/thành phố các khách hàng không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh/thành phố.

Song song đó, EVNSPC cũng đã triển khai các chương trình Gia đình tiết kiệm điện, Tiết kiệm điện trong trường học, tập huấn tiết kiệm điện cho các tuyên truyền viên của các hội, đoàn thể tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương, các kênh truyền thông nội bộ của EVNSPC và các Công ty Điện lực.

Đặc biệt, EVNSPC đã tận dụng tối đa hệ thống thông tin cơ sở tại các phường, xã, tổ dân phố, thôn/ấp để đưa các giải pháp tiết kiệm điện đến gần nhất với người dân. Tổ chức tuyên truyền an toàn điện, tiết kiệm điện cho các tổ chức đoàn thể, hội tại các địa phương.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền vận động khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu kết hợp hệ thống pin lưu trữ điện. Đến nay, trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam đã có 1.904 nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, với tổng công suất 487,7 MWp đã lắp đặt, đi vào vận hành với lượng điện năng tương đương 1% thương phẩm…

Các Công ty Điện lực trực thuộc EVNSPC cũng tích cực hỗ trợ, tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi về lắp đặt, đấu nối cho khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

EVNSPC đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

Gương mẫu trong thực hành tiết kiệm điện

Không chỉ dừng lại ở công tác vận động khách hàng, cán bộ, công nhân viên (CBCNV) EVNSPC và các đơn vị trực thuộc còn tiên phong, gương mẫu bằng việc thực hành tiết kiệm điện ngay tại trụ sở của đơn vị. Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

EVNSPC yêu cầu các đơn vị, bộ phận thực hiện kiểm tra các quy định tiết kiệm điện, định kỳ hằng tháng thống kê sản lượng điện sử dụng, so sánh với kế hoạch tiết kiệm điện và cùng kỳ, tổng hợp đánh giá việc thực hành tiết kiệm điện của các phòng/ban, bộ phận.

Tại trụ sở EVNSPC, hệ thống điều hòa chỉ bật sau 9 giờ sáng, luôn duy trì từ 26 độ C trở lên và tắt trước 16 giờ chiều; tắt nguồn các bình nước nóng lạnh từ 15 giờ… Đèn hành lang ban ngày tắt hoàn toàn để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Việc đi bộ ở các tầng thấp hoặc các tầng gần nhau và tắt các thiết bị điện khi không sử dụng đã trở thành thói quen của mỗi CBCNV.

Tuyên truyền tiết kiệm điện tại các trường học

Tinh thần tiết kiệm điện cũng được lan tỏa đồng bộ đến các đơn vị thành viên. Tại Công ty Điện lực Tây Ninh, các nhãn dán nhắc nhở được bố trí ngay tại các vị trí công tắc, thiết bị, giúp người lao động dễ dàng thực hành mỗi ngày.

Không chỉ dừng lại ở nơi làm việc, mỗi nhân viên EVNSPC còn là một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa những chủ trương, hướng dẫn giải pháp tiết kiệm điện đến với gia đình, người thân và đông đảo khách hàng sử dụng điện.

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC chia sẻ: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 09 và 10 của Chính phủ vừa là trách nhiệm vừa là cam kết của EVNSPC trong nỗ lực chung tay cùng ngành Điện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Song, cùng với trách nhiệm của ngành Điện, tiết kiệm điện cần sự đồng hành từ phía chính quyền, doanh nghiệp và người dân.