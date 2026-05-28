Sữa tươi Mộc Châu Creamery ghi dấu với chứng nhận Clean Label Project từ Hoa Kỳ

Sữa tươi Mộc Châu Creamery đến từ Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu vượt qua hơn 400 tiêu chí khắt khe, đã chính thức đạt chứng nhận Clean Label Project của Hoa Kỳ.

Quy trình chăn nuôi hiện đại tại thảo nguyên Mộc Châu là nền tảng giúp tạo ra nguồn nguyên liệu sữa tươi sạch, đạt chứng nhận Clean Label Project.

Vượt qua "hàng rào" hơn 400 tiêu chí kiểm nghiệm khắt khe: Lời cam kết về một chất lượng sữa tươi an toàn tinh khiết với người tiêu dùng

Với sứ mệnh làm sữa thuận theo tự nhiên, những dòng sữa nguyên bản, mộc chất và ngọt lành ra đời từ vành đai vàng Mộc Châu, là kết tinh của vùng đất, con người và thời gian. Sau gần 70 năm bền bỉ gìn giữ “bí quyết” làm sữa rất riêng ấy, 04 sản phẩm sữa tươi Mộc Châu Creamery đã tự hào đạt chứng nhận từ Clean Label Project - tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ nổi tiếng với những quy chuẩn gắt gao trong việc kiểm định và cung cấp chứng nhận, do các ngưỡng kiểm soát an toàn thường nghiêm ngặt hơn từ 3 đến 125 lần so với tiêu chuẩn thông thường nhằm bảo vệ tối ưu cho nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ nhỏ.

Đối với người tiêu dùng hiện đại, nỗi lo lớn nhất không nằm ở những thành phần được ghi trên bao bì, mà là những tạp chất ẩn mình khó kiểm soát vốn có thể phát sinh từ môi trường chăn nuôi hoặc quy trình đóng gói. Không chỉ dừng lại ở các bài kiểm tra cảm quan hay vi sinh cơ bản, sữa tươi Mộc Châu Creamery phải vượt qua một hàng rào kỹ thuật khổng lồ với hơn 400 tiêu chí kiểm nghiệm độc lập tại các phòng thí nghiệm quốc tế hàng đầu, bao gồm các tiêu chí khắt khe về chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất (kiểm nghiệm sản phẩm, kê khai thành phần, đánh giá mối nguy nguyên vật liệu,…)

Các dòng sản phẩm sữa tươi của Mộc Châu Creamery vượt qua hơn 400 tiêu chí khắt khe về an toàn tinh khiết để đạt chứng nhận Clean Label Project.

Đầu tiên là nhóm an toàn hóa học nhằm kiểm soát các chất thôi nhiễm từ bao bì và quy trình sản xuất như BPA hay BPS. Thôi nhiễm là việc các hóa chất trong bao bì di chuyển sang thực phẩm khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, độ ẩm, chất béo hoặc bảo quản lâu ngày. Kiểm soát thôi nhiễm giúp ngăn rò rỉ chất độc hại từ nắp và vỏ hộp vào bột sữa, đảm bảo an toàn bao bì trong mọi điều kiện sử dụng.

Tiếp đến là hệ thống kiểm soát tồn dư 112 loại thuốc bảo vệ thực vật khác nhau trong nguyên liệu. Các chỉ số kiểm nghiệm này được đo lường ở mức độ ppb (phần tỷ), đảm bảo nguồn sữa luôn giữ được sự thuần khiết ngay từ những đồng cỏ đầu nguồn.

Bên cạnh đó, việc tầm soát dư lượng kim loại nặng (Heavy metals) cũng được thực hiện gắt gao đối với các thành phần độc hại như chì, thủy ngân, cadmium và asen, vốn là những tác nhân tiềm ẩn rủi ro cho sự phát triển trí não và thể chất. Dòng sữa đến tay người tiêu dùng cũng cần phải vượt qua bài kiểm tra về độ an toàn kháng sinh (Antibiotics) thông qua việc đáp ứng các chỉ số về tồn dư các loại thuốc thường được sử dụng trong chăn nuôi bò sữa.

Kết quả này đã thể hiện sự minh bạch trong các sản phẩm sữa tươi Mộc Châu Creamery. Với người tiêu dùng ngày nay, chứng nhận không chỉ đơn thuần là một kết quả kiểm định chuyên môn, mà thực sự là một chiếc lá chắn an toàn, giúp người tiêu dùng trút bỏ hoàn toàn gánh nặng âu lo và tự tin trao gửi nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho gia đình mỗi ngày.

Từ thổ nhưỡng thảo nguyên đến chứng nhận quốc tế: Sự bảo chứng cho chất lượng của di sản sữa ngon truyền đời

Nghề chăn nuôi bò sữa bắt đầu từ năm 1958, khi nhà nước chủ trương xây dựng nông trường chăn nuôi bò sữa là trung tâm gìn giữ giống bò sữa cho đất nước. Khi ấy, Nông trường Quân Đội Mộc Châu ra đời, là tiền thân của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu. Qua thời gian, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu không chỉ vững bước vượt qua thời kỳ chiến tranh thiếu thốn vật tư mà còn kiên cường thích nghi với cơ chế thị trường khi đất nước đổi mới, từ mô hình tập thể đến chuyển giao hộ gia đình. Hơn cả giá trị kinh tế, dòng sữa Mộc Châu còn là biểu tượng cho giá trị của truyền thống làm sữa tiếp nối nhiều đời, cho tinh thần lao động Việt Nam bền bỉ, sáng tạo kết hợp với phát triển bền vững, hiện đại.

“Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Mộc Châu Creamery tự hào là một trong hai thương hiệu hiếm hoi chinh phục thành công chứng nhận Clean Label Project khắt khe này. Đây là minh chứng rằng, khi một di sản lâu đời được vận hành bằng tầm nhìn quốc tế, sản phẩm Việt hoàn toàn có đủ năng lực để đứng ngang hàng với những chuẩn mực an toàn cao nhất của thế giới”, đại diện Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu chia sẻ.

Sự kết hợp giữa giá trị di sản gần 70 năm và tiêu chuẩn quốc tế đã tạo nên một vị thế riêng biệt cho dòng sản phẩm Mộc Châu Creamery.

Thương hiệu cao cấp Mộc Châu Creamery được thừa hưởng trọn vẹn tinh túy từ chuỗi giá trị khép kín, nơi mọi mắt xích từ trang trại đến nhà máy đều hướng tới mục tiêu vì dòng sữa sạch cho người tiêu dùng. Giá trị cốt lõi của thương hiệu chính là nền tảng đơn nguồn từ vùng nguyên liệu đặc hữu Mộc Châu - Sơn La, nơi đàn bò được nuôi trên thổ nhưỡng thảo nguyên giàu dưỡng chất, uống nguồn nước sạch từ núi đá vôi. Với kiểu khí hậu đặc thù: nhiệt độ không khí luôn trong khoảng 15-20 độ C và độ ẩm dưới 60%, đàn bò không chỉ có điều kiện để phát triển khỏe mạnh, thoải mái mà còn cho ra đời dòng sữa có độ sánh đậm, béo ngậy tự nhiên do các thành phần trong sữa không bị biến đổi.

Để giữ trọn vẹn những giá trị thiên nhiên quý giá đó, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã áp dụng quy trình quản trị nghiêm ngặt từ việc kiểm soát nguồn thức ăn, nước uống cho đàn bò đến quy trình sàng lọc và chế biến khép kín trong vòng 12 tiếng, giúp giữ trọn dinh dưỡng để dòng sữa yên tâm tới tay người tiêu dùng.

Với sự chuẩn bị bài bản về cả tiềm lực sản xuất lẫn tâm huyết trong từng sản phẩm, thương hiệu Mộc Châu Creamery đang tiếp tục viết tiếp chương mới trong hành trình phục vụ người tiêu dùng bằng những sản phẩm không chỉ thơm ngon mà còn đạt đến chuẩn mực an toàn của thế giới. Đây không chỉ là niềm tự hào của một thương hiệu di sản mà còn là minh chứng cho sự vươn tầm mạnh mẽ của ngành sữa Việt Nam trên bản đồ quốc tế.