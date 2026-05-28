Chứng khoán An Bình tung gói margin từ 6,9%/năm

CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) triển khai chương trình ưu đãi margin với lãi suất từ 6,9%/năm. Chương trình hướng tới hỗ trợ nhà đầu tư gia tăng sức mua, linh hoạt quản trị dòng tiền và tận dụng cơ hội trên thị trường chứng khoán.

Thời gian qua, cơ quan điều hành liên tục triển khai nhiều giải pháp điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Một trong những trọng tâm là duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 4/2026, mặt bằng lãi suất trên thị trường tiếp tục có xu hướng giảm. Nhiều ngân hàng thương mại cũng chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế và kích thích dòng vốn sản xuất – kinh doanh.

Diễn biến này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư tài chính, đặc biệt trên thị trường chứng khoán – nơi nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính (margin) vẫn ở mức cao. Theo thống kê đến hết quý I/2026, dư nợ margin toàn thị trường ước đạt khoảng 405.000 tỷ đồng, tăng thêm 13.000 tỷ đồng so với đầu năm và lập mức cao nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, dù lãi suất huy động và cho vay có xu hướng giảm, lãi suất margin tại nhiều công ty chứng khoán vẫn duy trì ở mức hai chữ số, lên tới 14%/năm. Điều này khiến chi phí sử dụng đòn bẩy trở thành yếu tố được nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, thị trường biến động mạnh, dòng tiền có xu hướng phân hóa.

Trong bối cảnh đó, các gói vay margin với lãi suất ưu đãi dưới 10% đang thu hút sự chú ý của thị trường. Hưởng ứng định hướng giảm lãi suất của Chính phủ và đồng hành cùng nhà đầu tư, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) vừa triển khai chương trình ưu đãi margin với lãi suất chỉ từ 6,9%/năm, hướng tới nhóm nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng nguồn vốn ngắn hạn với chi phí tối ưu.

Theo ABS, chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ nhà đầu tư nâng cao sức mua và chủ động tận dụng cơ hội trên thị trường mà không cần chờ tích lũy thêm dòng tiền. Việc bổ sung nguồn vốn linh hoạt cũng giúp khách hàng mở rộng quy mô giao dịch, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền tốt hơn trong ngắn hạn.

Ngoài mức lãi suất ưu đãi, chương trình cho phép giải ngân linh hoạt ngay trong ngày T0, đồng thời minh bạch về chi phí và phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng vốn khác nhau của nhà đầu tư.

Chương trình diễn ra từ ngày 15/05/2026 đến hết ngày 15/08/2026, áp dụng cho khách hàng mở mới tài khoản tại ABS hoặc khách hàng chưa sử dụng sản phẩm margin của ABS trong vòng 6 tháng gần nhất và không còn dư nợ trên tiểu khoản margin. Khách hàng cần đăng ký sử dụng sản phẩm margin trên ứng dụng ABS Invest trong thời gian triển khai chương trình và chỉ được đăng ký một lần duy nhất. Chương trình không áp dụng đồng thời với các ưu đãi lãi suất khác hoặc khách hàng thuộc diện chính sách riêng.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng và dòng vốn đầu tư ngày càng chú trọng yếu tố hiệu quả chi phí, các chính sách margin lãi suất thấp được xem là công cụ hỗ trợ thiết thực, giúp nhà đầu tư linh hoạt hơn trong chiến lược giao dịch và quản trị danh mục.

Ngay trong năm nay, ABS cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn lớn trong năm 2026 nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô cho vay margin và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Công ty đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng sau các đợt phát hành riêng lẻ và ESOP đã được cổ đông thông qua.