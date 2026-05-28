Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Chứng khoán An Bình tung gói margin từ 6,9%/năm

P.V

CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) triển khai chương trình ưu đãi margin với lãi suất từ 6,9%/năm. Chương trình hướng tới hỗ trợ nhà đầu tư gia tăng sức mua, linh hoạt quản trị dòng tiền và tận dụng cơ hội trên thị trường chứng khoán.

1200x630-margin-6.jpg

Thời gian qua, cơ quan điều hành liên tục triển khai nhiều giải pháp điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Một trong những trọng tâm là duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 4/2026, mặt bằng lãi suất trên thị trường tiếp tục có xu hướng giảm. Nhiều ngân hàng thương mại cũng chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế và kích thích dòng vốn sản xuất – kinh doanh.

Diễn biến này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư tài chính, đặc biệt trên thị trường chứng khoán – nơi nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính (margin) vẫn ở mức cao. Theo thống kê đến hết quý I/2026, dư nợ margin toàn thị trường ước đạt khoảng 405.000 tỷ đồng, tăng thêm 13.000 tỷ đồng so với đầu năm và lập mức cao nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, dù lãi suất huy động và cho vay có xu hướng giảm, lãi suất margin tại nhiều công ty chứng khoán vẫn duy trì ở mức hai chữ số, lên tới 14%/năm. Điều này khiến chi phí sử dụng đòn bẩy trở thành yếu tố được nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, thị trường biến động mạnh, dòng tiền có xu hướng phân hóa.

Trong bối cảnh đó, các gói vay margin với lãi suất ưu đãi dưới 10% đang thu hút sự chú ý của thị trường. Hưởng ứng định hướng giảm lãi suất của Chính phủ và đồng hành cùng nhà đầu tư, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) vừa triển khai chương trình ưu đãi margin với lãi suất chỉ từ 6,9%/năm, hướng tới nhóm nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng nguồn vốn ngắn hạn với chi phí tối ưu.

Theo ABS, chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ nhà đầu tư nâng cao sức mua và chủ động tận dụng cơ hội trên thị trường mà không cần chờ tích lũy thêm dòng tiền. Việc bổ sung nguồn vốn linh hoạt cũng giúp khách hàng mở rộng quy mô giao dịch, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền tốt hơn trong ngắn hạn.

Ngoài mức lãi suất ưu đãi, chương trình cho phép giải ngân linh hoạt ngay trong ngày T0, đồng thời minh bạch về chi phí và phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng vốn khác nhau của nhà đầu tư.

Chương trình diễn ra từ ngày 15/05/2026 đến hết ngày 15/08/2026, áp dụng cho khách hàng mở mới tài khoản tại ABS hoặc khách hàng chưa sử dụng sản phẩm margin của ABS trong vòng 6 tháng gần nhất và không còn dư nợ trên tiểu khoản margin. Khách hàng cần đăng ký sử dụng sản phẩm margin trên ứng dụng ABS Invest trong thời gian triển khai chương trình và chỉ được đăng ký một lần duy nhất. Chương trình không áp dụng đồng thời với các ưu đãi lãi suất khác hoặc khách hàng thuộc diện chính sách riêng.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng và dòng vốn đầu tư ngày càng chú trọng yếu tố hiệu quả chi phí, các chính sách margin lãi suất thấp được xem là công cụ hỗ trợ thiết thực, giúp nhà đầu tư linh hoạt hơn trong chiến lược giao dịch và quản trị danh mục.

Ngay trong năm nay, ABS cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn lớn trong năm 2026 nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô cho vay margin và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Công ty đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng sau các đợt phát hành riêng lẻ và ESOP đã được cổ đông thông qua.

Chi tiết chương trình xem tại: https://www.abs.vn/chuong-trinh-uu-dai-2/margin-6-9-lai-vay-hoi-dau-tu-them-loi/

Nếu có thắc mắc về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 54 54 96

Fanpage: Chứng khoán An Bình – ABS

P.V
#Chứng khoán An Bình #margin #lãi suất thấp #đầu tư chứng khoán #gói vay margin #tăng vốn #quản trị dòng tiền

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe