C.P. Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi AI trong chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food

C.P. Việt Nam cùng FPT triển khai AI, chuyển đổi số và mô hình Smart Farm trong chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food, nhằm tối ưu vận hành và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Trong xu hướng chuyển đổi số của nông nghiệp, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam), công ty thành viên thuộc Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) và Công ty Cổ phần FPT (FPT) sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển, triển khai các giải pháp AI trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm tại Việt Nam.

Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa hai bên diễn ra ngày 28/5/2026 tại Bangkok, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026 với chủ đề “Growing Together” (Cùng nhau phát triển), nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Theo thỏa thuận, C.P. Việt Nam và FPT sẽ phối hợp trong giai đoạn 2026-2028 và các năm tiếp theo với trọng tâm hợp tác là thúc đẩy chuyển đổi AI và chuyển đổi số trên chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà, cũng như mạng lưới cung ứng của C.P. Việt Nam.

Ứng dụng AI vào chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food

Phạm vi hợp tác tập trung vào các giải pháp giám sát bằng camera thông minh và thị giác AI, bán hàng và trải nghiệm khách hàng thông minh, sản xuất và chuỗi cung ứng thông minh, nền tảng IIoT, tích hợp dữ liệu tập trung, cùng Agentic AI cho vận hành thông minh, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, mô hình Smart Farm (Trang trại thông minh) và mở rộng hệ sinh thái nông hộ.

Trong giai đoạn đầu, mô hình Smart Farm sẽ được triển khai tại một số cơ sở được lựa chọn của C.P. Việt Nam, với mục tiêu giảm khoảng 20% chi phí vận hành và đạt 100% khả năng truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao an toàn thực phẩm.

Mô hình này được kỳ vọng trở thành nền tảng thực tiễn để thúc đẩy chuyển đổi số ở quy mô lớn hơn, đưa các giải pháp AI đến nhiều cơ sở và mạng lưới nông hộ liên kết của C.P. Việt Nam.

Ban lãnh đạo Tập đoàn CP, CPF và C.P. Việt Nam trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026. Ảnh: CP

Theo ông Levi Nguyen, Tổng Giám đốc FPT Thái Lan và FPT Đài Loan, FPT theo đuổi chiến lược “AI-first” và mong muốn cùng C.P. xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm thông minh, kết nối, bền vững hơn.

Ông cho rằng hợp tác này cũng mở ra cơ hội để Việt Nam và Thái Lan khai thác công nghệ thế hệ mới, góp phần củng cố an ninh lương thực và năng lực cạnh tranh của chuỗi giá trị nông nghiệp Đông Nam Á.

C.P. Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững

C.P. Việt Nam hiện diện tại Việt Nam từ năm 1993, là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm hàng đầu, vận hành mô hình tích hợp Feed - Farm - Food theo tiêu chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp hiện có 12 nhà máy thức ăn chăn nuôi, 2 nhà máy giết mổ và pha lóc thịt heo, 6 nhà máy chế biến thực phẩm cùng hệ thống trang trại hiện đại tại nhiều tỉnh, thành; trong đó có một tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà xuất khẩu hiện đại hàng đầu Đông Nam Á.

Mô hình Smart Farm sẽ được thí điểm tại một số cơ sở của C.P. Việt Nam. Ảnh: CP

C.P. Việt Nam cho biết phát triển bền vững là nền tảng trong mọi hoạt động, được triển khai qua ba trụ cột: bảo vệ khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo thực phẩm bền vững. Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tăng sử dụng năng lượng tái tạo và quản lý tài nguyên hiệu quả.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, cho biết hợp tác với FPT được kỳ vọng đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà của C.P. Việt Nam.

Theo ông Pawalit Ua-amornwanit, C.P. Việt Nam tiếp tục nỗ lực trở thành đối tác tin cậy, góp phần định hình tương lai bền vững của ngành nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam và mang đến sản phẩm an toàn, chất lượng, bền vững cho người tiêu dùng.

C.P. Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất và chế biến thực phẩm. Ảnh: CP

Thỏa thuận hợp tác giữa CP và FPT, với C.P. Việt Nam là đơn vị triển khai trong chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food tại Việt Nam, phù hợp với Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2030, trong đó nhấn mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số.