Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Việt Nam - Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Ngọc Mai

TPO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa công bố Tuyên bố chung về tiền tệ, tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ Đối thoại Chính sách Tài chính vĩ mô Việt Nam - Hoa Kỳ, nhấn mạnh việc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến chính sách tỷ giá và tiền tệ.

Theo tuyên bố, với tư cách là những đối tác tin cậy, hai bên thống nhất tiếp tục tham vấn thường xuyên về các vấn đề kinh tế vĩ mô, tài chính và tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ cùng tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Điều lệ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong đó không thao túng tỷ giá hoặc hệ thống tiền tệ quốc tế nhằm ngăn cản sự điều chỉnh cán cân thanh toán hoặc tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế.

nhnn.jpg
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa công bố Tuyên bố chung về tiền tệ.

Hai bên cũng thống nhất rằng các biện pháp kinh tế vĩ mô hoặc kiểm soát dòng vốn không được sử dụng với mục đích tác động đến tỷ giá để phục vụ cạnh tranh. Các công cụ đầu tư của Chính phủ, bao gồm quỹ hưu trí hoặc hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm tìm kiếm lợi nhuận và đa dạng hóa danh mục đầu tư, cũng không được triển khai vì mục tiêu tác động đến tỷ giá hối đoái.

Tuyên bố chung khẳng định can thiệp trên thị trường ngoại hối là công cụ phù hợp trong một số trường hợp nhằm ứng phó với các áp lực tăng hoặc giảm giá của đồng tiền, góp phần hạn chế biến động tỷ giá quá mức và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong quá trình phát triển thị trường tài chính.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao tính minh bạch trong chính sách và hoạt động tỷ giá. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ công bố số liệu mua ngoại tệ ròng hàng năm (bao gồm các giao dịch giao ngay và kỳ hạn) với độ trễ ba tháng, bắt đầu từ năm 2027.

Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố số liệu dự trữ ngoại hối và vị thế kỳ hạn theo chuẩn Biểu mẫu Dữ liệu Dự trữ Quốc tế và Thanh khoản Ngoại tệ của IMF từ năm 2027.

Ngọc Mai
#Việt Nam #Hoa Kỳ #tiền tệ #tỷ giá #minh bạch #hợp tác

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe