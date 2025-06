Mỹ giám sát tiền tệ 9 quốc gia

TPO - Theo Reuters, báo cáo tiền tệ bán niên đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump - đồng thời là báo cáo cuối trong nhiệm kỳ ông Joe Biden, cho thấy không có đối tác thương mại lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ trong năm qua. Tuy nhiên, Bộ Tài chính nước này đã mở rộng danh sách giám sát lên 9 quốc gia, bổ sung Ireland và Thụy Sỹ.

Ngày 5/6, Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo tiền tệ định kỳ, đánh giá hoạt động tỷ giá hối đoái và chính sách vĩ mô của đối tác thương mại lớn. Báo cáo cho thấy không có quốc gia nào bị dán nhãn "thao túng tiền tệ" trong giai đoạn bốn quý kết thúc vào cuối tháng 12/2024.

Tuy nhiên, có thêm hai quốc gia là Ireland và Thụy Sỹ bổ sung vào danh sách giám sát, nâng tổng số lên chín nước, cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Đức và Việt Nam. Danh sách giám sát tiền tệ được Mỹ thiết lập từ tháng 4/2016 theo Đạo luật Tạo thuận lợi và Thực thi thương mại năm 2015.

Trung Quốc tiếp tục được theo dõi, cảnh báo chỉ định nước này thao túng tiền tệ nếu phát hiện hình thức can thiệp chính thức hoặc không chính thức vào tỷ giá. Trung Quốc đã có mặt trong mọi báo cáo từ năm 2016.

Trong nhiệm kỳ trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trung Quốc từng bị dán nhãn thao túng vào tháng 8/2019 và được gỡ bỏ vào tháng 1/2020 khi hai bên ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Thụy Sỹ được bổ sung trở lại danh sách giám sát do có thặng dư thương mại lớn với Mỹ và thặng dư tài khoản vãng lai vượt ngưỡng cảnh báo. Mỹ từng xác định Thụy Sỹ vượt cả ba tiêu chí trong năm 2022, nhưng vẫn không đưa ra kết luận thao túng.

Trước đó, nước này từng bị gán nhãn thao túng vào tháng 12/2020 và đã có các cuộc trao đổi với Mỹ để giảm tình trạng mất cân đối tài khoản vãng lai.

Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản tiếp tục nằm trong danh sách giám sát như trong các báo cáo trước.

Nhật Bản bị giám sát do có thặng dư thương mại với Mỹ và thặng dư tài khoản vãng lai đạt 4,2% GDP. Trong năm qua, Nhật Bản đã ba lần can thiệp để hỗ trợ đồng yên Nhật. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ đánh giá nước này minh bạch và nhấn mạnh việc can thiệp chỉ nên diễn ra trong các trường hợp ngoại lệ, có tham vấn trước.

Đức tiếp tục có tên trong danh sách theo dõi như các năm từ 2021 đến nay, do có thặng dư tài khoản vãng lai và thương mại hàng hóa cao. Singapore cũng là cái tên quen thuộc trong danh sách giám sát từ năm 2020. Mỹ cho biết Singapore có dấu hiệu can thiệp thị trường ngoại hối theo cách “liên tục, không đối xứng”, nhưng không vượt các ngưỡng khác để bị coi là thao túng.

Dù không đưa ra cáo buộc nào về hành vi thao túng tiền tệ trong báo cáo lần này, Mỹ cho biết sẽ tiếp tục giám sát sát sao các chính sách tỷ giá và can thiệp ngoại hối của các đối tác, nhằm đảm bảo thương mại công bằng và ổn định thị trường toàn cầu.

Trạch Dương