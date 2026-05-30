Giá vàng liên tục biến động

TPO - Lúc 16h chiều 30/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua.

So với sáng 29/5, giá vàng miếng SJC vẫn thấp hơn 1 triệu đồng/lượng.

Có mức tăng tương tự nhưng Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 155,5 - 159 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng giảm thất thường nhiều ngày nay.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI có giá 156 - 159 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước bật tăng trở lại khi giá vàng thế giới quay đầu tăng lên mốc 4.538 USD/ounce. Giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh tăng giảm thất thường khiến giá vàng trong nước điều chỉnh theo. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc tiếp tục đi ngang ngày thứ 3 liên tiếp. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 78 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.137 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.113 - 26.393 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.

