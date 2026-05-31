Nhiều doanh nghiệp lớn biến động nhân sự cấp cao

TPO - Tổng công ty Tín Nghĩa sẽ có thay đổi nhân sự cấp cao khi bầu 6 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành xin từ nhiệm, Công ty CP Quốc tế Sơn Hà cũng nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Tuần qua, VN-Index giảm 13,64 điểm xuống 1.863,49 điểm. Thanh khoản kém sôi động với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 102.033 tỷ đồng, giảm hơn 24% so với tuần trước đó. Ngược lại, sàn HNX có 5 phiên tăng, giúp HNX-Index kết tuần ở mức 267,51 điểm, tăng 26,63 điểm so với tuần trước đó. Tuy nhiên, thanh khoản trên HNX cũng giảm mạnh với tổng giá trị giao dịch chỉ 5.003 tỷ đồng, giảm hơn 33% so với tuần trước.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5 phiên với hơn 241 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 4.924 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng 3,43 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 56 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 0,4 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 54 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 25 - 29/5 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 245 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 5.034 tỷ đồng.

Nhiều thay đổi

Tổng Công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TID) bổ sung tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 4/6 tại TP. Đồng Nai. Theo đó, TID nhận được danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của 6 ứng viên.

Tổng Công ty Tín Nghĩa bầu lại 6 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử bà Đặng Thị Thanh Hà (người đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị), ông Trần Trung Tuấn (người đang giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc) và ông Tăng Trần Tấn Khải. Nhóm cổ đông cá nhân đề cử ba ứng viên gồm ông Phạm Văn Hiếu, ông Hồ Tuấn Anh và ông Trương Công Bằng.

Tương tự, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của TID 2026-2026 cũng được đề cử 3 ứng viên. Trong đó, Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử bà Lê Kim Thảo và bà Nguyễn Thị Mỹ Nga, còn nhóm cổ đông đề cử ông Lê Văn Công.

Theo kế hoạch, Tổng công ty Tín Nghĩa sẽ bầu nhiệm kỳ mới của thành viên Hội đồng quản trị gồm 6 người và nhiệm kỳ mới của thành viên Ban kiểm soát gồm 3 người. Năm 2026, TID đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 450 tỷ đồng.

Công ty CP Cao su Bến Thành (mã chứng khoán: BRC) công bố đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và dự thảo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 17/6.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Đoan vừa có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị BRC nhiệm kỳ 2022 - 2027. Lý do là ông Đoan chuyển công tác đến đơn vị khác, không còn là người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại BRC. Thời gian xin từ nhiệm là ngày 17/6.

Theo tài liệu dự thảo họp đại hội cổ đông, năm 2026 BRC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 412 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 26,5 tỷ đồng. Năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt hơn 440 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 26 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị BRC xin từ nhiệm.

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán: SHI) thông báo, đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Phương Nam vì lý do cá nhân. Việc miễn nhiệm chức vụ của ông Nam sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đại hội cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Phương Nam tham gia vào Hội đồng quản trị Sơn Hà từ tháng 6/2021. Trước đó, ông từng giữ chức Giám đốc Công ty CP Đầu tư Intelcap và hiện là Giám đốc Công ty CP Thương mại Điện tử Phương Nam. Tại 31/12/2025, ông Nam chỉ nắm giữ 712 cổ phiếu SHI.

4 phó tổng Eximbank nghỉ việc

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã chứng khoán: EIB) cũng nhận được đơn đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của ông Phạm Quang Dũng, kể từ ngày 1/6.

Eximbank cho biết, việc tiếp nhận đơn đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc của ông Dũng diễn ra trong quá trình ngân hàng triển khai cơ cấu tổ chức mới nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 đã được công bố trước đó.

Sau khi thôi đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc, ông Phạm Quang Dũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Eximbank ở vị trí công tác mới theo sự phân công của ngân hàng.

Có tới 4 Phó tổng Giám đốc của Eximbank từ nhiệm trong thời gian vừa qua.

Đáng chú ý, ông Dũng là phó tổng giám đốc thứ 4 của Eximbank từ nhiệm trong thời gian vừa qua. Trước đó vào ngày 25/5, ông Đào Hồng Châu sẽ thôi đảm nhiệm vai trò phó tổng giám đốc và kết thúc thời gian công tác tại Eximbank kể từ ngày 1/6.

Tương tự, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ cũng sẽ thôi giữ chức phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính, cũng từ ngày 1/6. Trong khi đó, ông Nguyễn Hướng Minh sẽ rời vị trí Phó tổng Giám đốc từ ngày 15/7, nhằm đảm bảo công tác chuyển giao và triển khai các công việc liên quan theo kế hoạch của EIB.