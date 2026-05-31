Kinh tế

Chuyên gia: Có thể hiểu động thái của Ngân hàng Nhà nước là ủng hộ cách làm sáng tạo của doanh nghiệp

P.V

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức lên tiếng về chương trình hỗ trợ chuyển đổi vàng mua nhà của Vinhomes, các chuyên gia tài chính và pháp lý đều chung quan điểm, động thái này cho thấy NHNN sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước và người dân có thể hoàn toàn yên tâm.

Là chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ, TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng, phản hồi của NHNN là thông điệp quản lý mang tính nguyên tắc, áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp trên thị trường, trong đó yêu cầu mọi hoạt động liên quan đến vàng phải tuân thủ các quy định hiện hành.

“Nếu chương trình này có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý vàng, huy động vốn hay sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán, tôi tin rằng NHNN đã ‘tuýt còi’ hoặc xử lý ngay. Việc nhà điều hành chỉ đưa ra khuyến nghị tuân thủ pháp luật cho thấy, có thể hiểu đây là một hoạt động đúng quy định”, TS. Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia, điểm quan trọng hơn là cần nhìn nhận chương trình của Vinhomes trong bối cảnh chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ muốn huy động các nguồn lực đang nằm trong dân, đặc biệt là nguồn lực vàng, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong nhiều năm qua, các cơ quan hoạch định chính sách luôn trăn trở với bài toán làm thế nào để chuyển hóa hàng trăm tấn vàng đang được tích trữ thành nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư, thay vì để khối tài sản khổng lồ này nằm im bất động trong két sắt.

“Sáng kiến của Vinhomes có thể xem là một bước đi cụ thể góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Nhà nước về việc đưa nguồn lực vàng trong dân vào phục vụ tăng trưởng kinh tế, đồng thời giảm tâm lý găm giữ vàng và hạn chế tình trạng “vàng hóa” nền kinh tế. Vì thế, có thể hiểu là NHNN đang ủng hộ cách làm sáng tạo của doanh nghiệp và thậm chí còn sẵn sàng hỗ trợ cao nhất”, TS. Lê Xuân Nghĩa nhìn nhận.

Từ góc độ pháp lý, Luật sư Hà Huy Phong, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Inteco cũng khẳng định, chương trình Vinhomes triển khai hoàn toàn đúng quy định pháp luật bởi doanh nghiệp không trực tiếp đứng ra thu nhận vàng từ người dân, đồng thời cũng không ghi nhận vàng như một phương thức thanh toán trên hợp đồng mua bán bất động sản. Thay vào đó, toàn bộ quá trình chuyển hóa nguồn lực vàng thành tiền mua nhà được vận hành thông qua một bên thứ ba, là các công ty vàng bạc đá quý hoạt động hợp pháp trên thị trường.

“Về mặt pháp lý, đây là một chuỗi các giao dịch dân sự và thương mại song phương độc lập và hoàn toàn hợp pháp. Vinhomes chỉ nhận tiền mặt, do đó không vi phạm quy định cấm dùng vàng làm phương tiện thanh toán”, Luật sư Hà Huy Phong phân tích.

Trước đó, chiều 29/5, NHNN phát đi thông tin chính thức liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng mua bất động sản của Công ty cổ phần Vinhomes. NHNN nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Đảng, Chính phủ khuyến khích chuyển đổi nguồn lực vàng trong dân cho phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tâm lý găm giữ vàng, chống vàng hóa nền kinh tế, đầu cơ vàng, không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Thông báo cũng khẳng định, NHNN luôn sẵn sàng đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai các sáng kiến mới phù hợp với quy định pháp luật và không gây ảnh hưởng đến hệ thống tài chính quốc gia.

