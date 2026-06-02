Mỹ: Mâu thuẫn gia đình, tay súng sát hại sáu người thân rồi tự sát

TPO - Một tay súng đã bắn tử vong sáu người rồi tự sát trong một loạt các vụ xả súng tại nhiều địa điểm khác nhau ở Muscatine (Iowa, Mỹ).

(Ảnh: Yahoo News)

Các vụ xả súng xảy ra ngày 1/6 (giờ Mỹ) tại nhiều địa điểm ở thành phố Muscatine.

Khi nhận được tin báo, các sĩ quan đến một ngôi nhà và phát hiện bốn người tử vong do trúng đạn.

Nghi phạm xả súng - Ryan Willis McFarland, 52 tuổi - đã rời khỏi hiện trường, nhưng được cảnh sát tìm thấy sau đó trên một con đường mòn ven sông gần một cây cầu dành cho người đi bộ. McFarland đã tự sát bằng súng, và tử vong tại chỗ.

Các sĩ quan sau đó tìm thấy một người đàn ông tử vong vì trúng đạn tại một ngôi nhà khác, và một nạn nhân tử vong tại một cơ sở kinh doanh.

Các nạn nhân được cho là thành viên gia đình của nghi phạm.

Một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, các vụ xả súng “bắt nguồn từ một tranh chấp liên quan đến gia đình”, Sở Cảnh sát Muscatine cho biết.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.