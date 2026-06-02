Công an Hà Nội thí điểm dùng UAV giám sát trật tự đô thị

Thanh Hà

TPO - Công an TP Hà Nội thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, từ ngày 1/6, Công an TP Hà Nội tổ chức thí điểm giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát tình hình trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm.

Hình ảnh ghi nhận từ UAV được truyền trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Trước số 327 Tây Sơn, phường Kim Liên – Sử dụng trái phép vỉa hè để sửa chữa phương tiện.
Trước 182 Xã Đàn, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám – Sử dụng trái phép vỉa hè để sửa chữa phương tiện.
Trước số 49 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn – Đỗ xe ô tô tại nơi có biển “Cấm đỗ xe”.

Theo Công an TP Hà Nội, trong vòng 1 tuần đã ghi nhận 1.236 trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh “phạt nguội”. Trong đó, 143 trường hợp được phát hiện qua hệ thống camera AI, 1.093 trường hợp (sử dụng trái phép hè phố chiếm 83 trường hợp) được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 82 xã, phường.

Một số địa bàn vẫn còn ghi nhận tình trạng vi phạm như Thanh Liệt (32 trường hợp), Hà Đông (30 trường hợp), Hoàng Mai (29 trường hợp), Gia Lâm (28 trường hợp), Từ Liêm (27 trường hợp).

