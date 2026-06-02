Hải Phòng: Đối tượng HIV vô cớ chém một phụ nữ đi đường, gây thương tích cho cảnh sát

Nguyễn Hoàn

TPO - Công an phường Gia Viên vừa bàn giao đối tượng Phan Tuấn Hưng (SN 1980, ở phường Ngô Quyền) cho Công an phường Lê Chân để điều tra, làm rõ hành vi tấn công người dân, chống đối cảnh sát, xảy ra lúc rạng sáng trên phố Lạch Tray.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 2h ngày 2/6, người dân đi trên phố Lạch Tray phát hiện đối tượng trung niên "xăm trổ" cởi trần, tay cầm dao đi dọc phố với biểu hiện bất thường, không tỉnh táo.

Mặc dù không quen biết, không mâu thuẫn nhưng Hưng đã dùng dao chém chị N.T.L (56 tuổi, ở phường Hưng Đạo) đang điều khiển xe máy di chuyển trên phố, khiến nạn nhân bị thương vùng mặt, đùi và chân.

Ngay lập tức, nhiều người đã báo chính quyền sở tại. Ít phút sau, Công an phường Gia Viên đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường, khống chế khi đối tượng đang di chuyển trên đường Lạch Tray.

Cảnh sát khống chế đối tượng Phan Tuấn Hưng trên phố Lạch Tray rạng sáng 2/6.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên bị đối tượng dùng dao chống đối quyết liệt, chém trúng tay phải.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Phan Tuấn Hưng nhiễm HIV. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, có 3 cán bộ công an phường tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, đã được tiêm phơi nhiễm HIV.

Công an phường Gia Viên đã đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, bàn giao đối tượng cho Công an phường Lê Chân thụ lý, giải quyết.

#Hải Phòng #ngáo đá #chống đối cảnh sát #cố ý gây thương tích #gây rối trật tự

