Hôn lễ cổ tích của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia sòng bạc

TPO - Hề Mộng Dao và doanh nhân Hà Du Quân - con trai của "vua sòng bạc Hà Hồng Sân" diễn ra tại Pháp với dàn khách mời đều là những nhân vật đẳng cấp.
Ngày 1/6 (theo giờ Pháp), hôn lễ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và chồng là doanh nhân Hà Du Quân được tổ chức tại lâu đài cổ Mont Saint-Michel (di sản nổi tiếng thế giới, được UNESCO công nhận), Pháp. Lễ đường được trang hoàng bằng loạt hoa tươi rực rỡ sắc màu, tạo nên vẻ đẹp tinh tế, mộng mơ lãng mạn như câu chuyện cổ tích.
Hề Mộng Dao xuất hiện trong bộ váy cưới đặc biệt đặt làm riêng từ thương hiệu Dior do nhà thiết kế Jonathan Anderson thực hiện trong 600 giờ, mất 6 tháng hoàn thiện và trải qua 3 lần thử váy để đạt độ hoàn hảo, nhẹ nhàng nhất. Chiếc váy mang thiết kế cổ ngang tối giản cùng phần đuôi váy dài thướt tha. Chất liệu được lựa chọn là lụa tơ tằm, kết hợp với chân váy dài 4 m tạo nên cảm giác chuyển động mềm mượt. Người đẹp cũng sử dụng trọn bộ trang sức cao cấp từ thương hiệu Graff cho ngày trọng đại của mình.
Khách mời trong hôn lễ đều thuộc tầng lớp siêu giàu, tinh hoa ở Trung Quốc như Cốc Ái Lăng, vận động viên trượt tuyết tự do có nhiều huy chương Olympic nhất lịch sử. Tạ Kỳ Nhuận là ái nữ của Tập đoàn CP. Lâm Tâm Nhi - tiểu thư xuất thân từ gia tộc giàu có. Chương Trạch Thiên - phu nhân tỷ phú Lưu Cường Đông. Nam ca sĩ Jackson Wang (Vương Gia Nhĩ) cũng tới sớm để dự bữa tiệc chào đón khách mời trước khi lễ cưới chính thức diễn ra
Hề Mộng Dao hơn Hà Du Quân 6 tuổi, người đẹp chia sẻ cô chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò Hà Du Quân, nhưng chàng thiếu gia điển trai đã không ngại dấn thân vào giới giải trí, tham gia chương trình hẹn hò để theo đuổi đàn chị vào năm 2017. Tháng 5/2019, sau thời gian bên nhau, Hà Du Quân thuê trọn một trung tâm thương mại tại Thượng Hải để tổ chức màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Hai tháng sau, cả hai chính thức đăng ký kết hôn.
Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có hai nhóc tỳ là con trai Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019 và con gái sinh năm 2022. Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm một phần tài sản thừa kế của cha chồng, Hề Mộng Dao được nhà chồng tặng nhiều tài sản đắt giá. Cô có mối quan hệ rất tốt với mẹ chồng Lương An Kỳ.
Hôn lễ của cả hai bị trì hoãn tới 7 năm do "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân qua đời, theo tập tục gia đình phải để tang trong 3 năm. Hai vợ chồng cũng bận rộn công việc và sinh con. Tuy nhiên, Hà Du Quân luôn khẳng định sẽ bù đắp cho vợ một hôn lễ trang trọng, lộng lẫy. Theo kế hoạch hiện tại, sau khi kết thúc buổi lễ riêng tư tại Pháp, cặp đôi còn dự định trở về Macau (Trung Quốc) vào tháng 9 để tổ chức một buổi tiệc cảm ơn quy mô lớn dành cho gia đình và bạn bè.
Quà cưới của cặp đôi thượng lưu được chuẩn bị công phu, trong đó có bộ set lụa tơ tằm du lịch Silky Miracle, mỹ phẩm cao cấp Sisley, nến thơm hoàng gia Trudon, nước hoa, bánh hỷ Michelin và mô hình nhân vật Super Mario nhằm gợi nhớ đến màn cầu hôn năm xưa của Hà Du Quân dành cho Hề Mộng Dao. Mỗi phần quà được ước tính trị giá khoảng 6.000 NDT. Hộp quà đặt làm riêng sử dụng chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của hai người là Ming và Mario.
Trước ngày trọng đại, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao còn tổ chức tiệc đón tiếp khách mời. Người mẫu Victoria’s Secret xuất hiện với mẫu váy haute couture màu xanh băng của thương hiệu Dior có giá hơn 200.000 NDT (770 triệu đồng). Bộ trang sức Graff Hề Mộng Dao sử dụng ước tính trị giá khoảng 49 triệu NDT (gần 180 tỷ đồng). Trong đó có đôi khuyên tai kim cương 30,73 carat, vòng tay kim cương toàn phần 66,26 carat, nhẫn kim cương oval 7,1 carat. Tổng trọng lượng kim cương Hề Mộng Dao đeo trên người lên tới 103,7 carat.
Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng. Hề Mộng Dao từng là siêu mẫu nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc, là một trong ba người hiếm hoi được trình diễn tại show của Victoria’s Secret.