Vụ tòa tháp nghìn tỷ bỏ hoang: Khắc phục 119 tỷ đồng, dàn cựu lãnh đạo VICEM được giảm án

TPO - Sau nhiều ngày xem xét đơn kháng cáo, HĐXX phúc thẩm đã quyết định giảm án cho nhóm cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam, bị cáo buộc để xảy ra thất thoát tại dự án tòa tháp nghìn tỷ, bỏ hoang đã hơn 10 năm.

Các bị cáo đều được giảm án

Sáng 2/6, sau nhiều ngày xem xét đơn kháng cáo, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội, quyết định giảm án cho bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) từ 25 năm xuống 13 năm tù, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bồi thường 61 tỷ đồng còn lại.

Bị cáo Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM được giảm từ 12 năm 6 tháng xuống 9 năm tù, đã nộp 25 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM được giảm từ 11 năm xuống 10 năm tù, đã nộp 1 tỷ đồng.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, Tòa Phúc thẩm giảm án cho bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV VICEM, từ 13 năm xuống 10 năm tù, ghi nhận bị cáo đã nộp 22 tỷ đồng khắc phục hậu quả; bị cáo Tạ Quang Bửu, cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng giám đốc VICEM được giảm từ 9 năm xuống 7 năm tù.

Một số bị cáo khác cũng được giảm án hoặc chuyển từ hình phạt tù sang cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử Phúc thẩm đánh giá, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả. Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo đã nộp bổ sung số tiền lớn để bồi thường thiệt hại, nâng tổng số tiền khắc phục lên hơn 119 tỷ đồng. Nhiều bị cáo cung cấp thêm các tài liệu thể hiện quá trình công tác, thành tích, bằng khen và giấy khen.

Từ đó, tòa quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, dù chưa trực tiếp khắc phục hậu quả nhưng Hội đồng xét xử xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như tuổi cao, mắc bệnh hiểm nghèo, là Anh hùng Lao động và được VICEM cam kết tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bồi thường 61 tỷ đồng.

Con trai của bị cáo đã chết buộc phải bồi thường thiệt hại

Với trường hợp bà Nguyễn Bích Thủy, cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM, đã chết, được đình chỉ vụ án và người thừa kế của bà là con trai, phải khắc phục 16 tỷ đồng. Anh này đã có kháng cáo xét lại, tách thành vụ án riêng để xác định di sản thừa kế của bà Thủy, chỉ cấn trừ số tiền di sản và không buộc anh phải thực hiện nghĩa vụ này thay mẹ.

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo này, quyết định không tách vụ án mà việc xác định di sản của bà Thủy sẽ được thực hiện và xử lý ngay trong quá trình thi hành án và buộc người con thực hiện "trong phạm vi thừa kế".

Theo bản án, quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, nhóm cựu lãnh đạo VICEM đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Hội đồng thành viên VICEM căn cứ số liệu được lập khống để 2 lần phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng đơn vị lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 thì hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được. Việc này bị cáo buộc đã gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 về "thi công tường vây và cọc khoan nhồi" của dự án, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh bị cáo buộc đã câu kết cùng Dư Ngọc Long (Trưởng ban quản lý dự án) và Tổng Giám đốc công ty ECON Đỗ Đình Thu để cùng hưởng lợi cá nhân. Các bên thống nhất trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công.

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Long, nhân viên tại Ban quản lý dự án VICEM phối hợp với phía ECON làm hồ sơ dự thầu, giúp doanh nghiệp này trúng thầu như đã dự kiến. VICEM đã thanh toán cho ECON hơn 144 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện gói thầu và làm thủ tục thanh quyết toán, ECON đã lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỷ đồng và lập khống hợp đồng thuê thiết bị trị giá hơn 6,2 tỷ đồng. Qua đó dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Thu đưa cho Long 3,25 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ 5% đã thỏa thuận ban đầu). Long sau đó chi cho Nguyễn Ngọc Anh 800 triệu đồng, Lê Văn Chung 200 triệu đồng..., còn lại 1,9 tỷ đồng giữ chi tiêu cá nhân.