Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng cầm đầu vụ hỗn chiến trên đường phố Lào Cai

Thành Đạt

TPO - Ngày 2/6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Nhật Thắng và Nguyễn Hoàng Minh (cùng SN 2008, trú tại phường Lào Cai) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, ngày 24/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh hai nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy truy đuổi, ném vỏ chai bia vào nhau trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc và triệu tập những người có liên quan.

Hình ảnh hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 0h10 ngày 24/5, do có mâu thuẫn từ trước với L.L.A.V., Hoàng Nhật Thắng đã rủ Nguyễn Hoàng Minh cùng một số đối tượng khác đi tìm đối phương để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm này chuẩn bị hung khí gồm kiếm và vỏ chai bia rồi tổ chức truy tìm đối phương.

Khi phát hiện nhóm của L.L.A.V. trên đường Hoàng Liên, nhóm của Thắng đã điều khiển xe máy tốc độ cao truy đuổi, ném chai bia và sử dụng hung khí tấn công. Hành vi trên làm nhiều chai thủy tinh vỡ trên mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập 10 người liên quan. Các đối tượng này đều là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 21, các đối tượng sử dụng xe máy không biển kiểm soát, không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, độ xe… Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

