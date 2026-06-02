Phó Chủ tịch TPHCM Bùi Xuân Cường kiêm thêm nhiệm vụ mới

TPO - UBND TPHCM vừa thành lập Tổ công tác tổ chức lập Quy hoạch tổng thể TPHCM (gọi tắt là Tổ công tác) do ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Tổ trưởng.

Lãnh đạo HĐND - UBND TPHCM chủ trì hội thảo Quy hoạch tổng thể TPHCM, ngày 2/6. Ảnh: Ngô Tùng

Các Tổ phó, gồm: ông Trương Trung Kiên - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM (Tổ phó thường trực), ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM; ông Hoàng Tùng - Trưởng ban Ban Đô thị, HĐND TPHCM.

Ngoài ra, tổ công tác còn có 16 thành viên là lãnh đạo một số sở, ban ngành, các ban quản lý trên trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, điều phối, đôn đốc và tổ chức thực hiện công tác lập Quy hoạch tổng thể TPHCM theo đúng định hướng, mục tiêu, yêu cầu về nội dung, trình tự, thủ tục và tiến độ; đảm bảo tính đồng bộ, tích hợp, thống nhất theo quy định của pháp luật.

Tổ có nhiệm vụ tham mưu nghiên cứu, đề xuất các định hướng phát triển lớn của thành phố; tham mưu rà soát, cập nhật, tích hợp các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; định hướng phát triển vùng, liên vùng; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các nội dung có liên quan vào Quy hoạch tổng thể thành phố.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm điều phối chung các hoạt động liên quan đến việc lập Quy hoạch tổng thể TPHCM theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch của UBND thành phố. Tổ phó Tổ công tác chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động liên quan đến việc lập Quy hoạch tổng thể thành phố đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra; thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

Các thành viên của Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng Tổ công tác phân công.