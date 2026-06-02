Công nhân 'đội nắng' bám công trường cao tốc Bắc - Nam phía Đông

TPO - Giữa đợt nắng nóng gay gắt, hàng trăm kỹ sư, công nhân trên công trường cao tốc Bắc - Nam phía Đông vẫn miệt mài thi công. Dưới cái nóng như thiêu đốt, họ đang chạy đua với thời gian để đưa công trình trọng điểm về đích đúng kế hoạch.
Nhiều hôm thời tiết quá nắng, các công nhân nghỉ sớm và tranh thủ làm đêm để tránh nắng. "Nắng nóng nên anh em phải liên tục nghỉ uống nước để làm mát cơ thể, tránh mất sức", công nhân Trần Văn Long nói.
Vất vả nhất là các công nhân đang hàn xì. Phía trên nắng nóng từ mặt trời, phía dưới nhiệt độ nóng từ máy hàn càng khiến không khí thêm ngột ngạt. “Dù đã bịt kín mặt, dùng kính chuyên dụng nhưng mặt lúc nào cũng bỏng rát. Vất vả nhưng thu nhập không cao, mỗi ngày được 500 - 600 nghìn đồng”, anh Ngân Thanh Tình nói.