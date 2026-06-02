Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Công nhân 'đội nắng' bám công trường cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Ngọc Tú

TPO - Giữa đợt nắng nóng gay gắt, hàng trăm kỹ sư, công nhân trên công trường cao tốc Bắc - Nam phía Đông vẫn miệt mài thi công. Dưới cái nóng như thiêu đốt, họ đang chạy đua với thời gian để đưa công trình trọng điểm về đích đúng kế hoạch.

tp-la.png
Những ngày đầu tháng 6/2026, thời tiết Nghệ An﻿ nắng như đổ lửa, nhiệt độ liên tục vượt ngưỡng 40 độ C. Tuy vậy, trên đại công trường thi công Dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ (thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông), các công nhân vẫn miệt mài làm việc, bất chấp nắng nóng﻿.
tp-2aoboqapjlng2sxtmajrm41ro9gcrt4igmpdmjew21.jpg
Tại mũi thi công phía Nam thuộc xã Thần Lĩnh (Nghệ An), một nhóm công nhân của Công ty CP tư vấn và xây dựng Biển Đông tranh thủ làm thép đổ bê tông cầu. Những trụ bê tông cầu cạn cao hàng chục mét đang dần hình thành.
tp-2aoboqapjkxnhdrs6ptsvjnfsfzmnfaqqpk0ekma19.jpg
Theo các công nhân, để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng, các công nhân phải thay đổi giờ làm. Buổi sáng bắt đầu từ 6h sáng đến 10h trưa. Buổi chiều sau 14h hoặc muộn hơn.
tp-2aoboqapjltjtjpc1epw1qvpcyuik5n7evrafxnw24.jpg
Trời nắng nóng, những thanh thép dài hàng chục mét to bằng cổ tay bị hấp thụ nhiệt trở nên bỏng rát. Các công nhân phải đeo găng tay dày 2 lớp để tránh bị bỏng tay.
tp-2aoboqapji9cvxggk5zsl4tjjbamuckz1kiysw484.jpg
tp-2aoboqapjje1iv9r85xlirokfeujyvssisvzjvzm12.jpg
Nhiều hôm thời tiết quá nắng, các công nhân nghỉ sớm và tranh thủ làm đêm để tránh nắng. "Nắng nóng nên anh em phải liên tục nghỉ uống nước để làm mát cơ thể, tránh mất sức", công nhân Trần Văn Long nói.
tp-2aoboqapjlyk2a4nj9djp6m7ngbltebgt0meoros22.jpg
tp-2aoboqapjikjmu9ybqvwet4osfmsustkhm6nhjqy5.jpg
Vất vả nhất là các công nhân đang hàn xì. Phía trên nắng nóng từ mặt trời, phía dưới nhiệt độ nóng từ máy hàn càng khiến không khí thêm ngột ngạt. “Dù đã bịt kín mặt, dùng kính chuyên dụng nhưng mặt lúc nào cũng bỏng rát. Vất vả nhưng thu nhập không cao, mỗi ngày được 500 - 600 nghìn đồng”, anh Ngân Thanh Tình nói.
tp-2aoboqapjj5ydjqodrhwaizw2g846si8vj15v7xy9.jpg
Để bảo vệ sức khỏe người lao động, các nhà thầu đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó với nắng nóng. Nhiều công nhân tự trang bị áo điều hòa có gắn quạt làm mát.
tp-2aoboqapjigfbmvsyvwj6slaejyhbwmr3gkumdfq7.jpg
Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt của những công nhân bám trụ trên đại công trường.
tp-2aoboqapjiudchipkqgjctt2mixsenlwc1vovqgs8.jpg
Kỹ sư Lê Xuân Sơn, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Hòa Hiệp, cho biết, đơn vị hiện duy trì khoảng 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường. Đến nay, nhà thầu đã thực hiện khối lượng hơn 70 tỷ đồng, khoan nhồi được 200/313 cọc, thi công 13/29 trụ cầu và đúc 36 phiến dầm. Đơn vị đang triển khai đồng thời 4 mũi khoan, phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần khoan nhồi trong tháng 8 tới.
tp-2aoboqapjhgvwj1pg11hyz0xpm2rxsp8w88mx7dq1.jpg
Dù nắng nóng gay gắt nhưng những người thợ cầu đường vẫn lặng lẽ bám trụ, đổi mồ hôi và sức lực lấy từng mét cầu, từng phiến dầm, đảm bảo tiến độ công trình đề ra.
tp-2aoboqapjkx4fgdikqfmdlipuofamvx6arpb6rzq17.jpg
Theo ông Ngô Trọng Nghĩa - Giám đốc điều hành dự án hầm Thần Vũ thuộc Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng), đến nay toàn dự án đã đạt sản lượng gần 228 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% giá trị hợp đồng. Dù còn nhiều khó khăn về thời tiết, vật liệu và nhân công, các nhà thầu đang nỗ lực tối đa để bảo đảm tiến độ, chất lượng cũng như an toàn lao động.
Ngọc Tú
#Nghệ An #nắng nóng #nắng như đổ lửa #công nhân #bám trụ công trình #công trường #Hầm Thần Vũ #làm việc dưới nắng nóng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe