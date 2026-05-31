Hàng vạn người đổ ra biển Đồ Sơn

TPO - Những ngày cuối tháng 5, hàng vạn người dân Hải Phòng đổ xô xuống biển Đồ Sơn tắm biển giải nhiệt sau những ngày nắng nóng kỷ lục.
Ghi nhận của phóng viên, tại bãi tắm tự nhiên khu 2 Đồ Sơn luôn trong tình trạng đông nghịt người dân xuống tắm biển ngày cuối tuần.
Anh Nguyễn Hậu (40 tuổi, ở Lê Chân) cho biết, tuần qua Hải Phòng là một trong những địa phương được ghi nhận nắng nóng kỷ lục dài ngày. Ở trung tâm thành phố không khí ngột ngạt, oi bức từ sáng sớm đến tối. Nhân dịp các con nhỏ vừa kết thúc năm học, cuối tuần anh đưa cả gia đình xuống biển Đồ Sơn vui chơi, tắm biển giải nhiệt.
Chị Huế (ở quận Hải An) cho biết, cứ cuối tuần chị cùng chồng đưa con nhỏ xuống bãi cát trắng dài ở Đồ Sơn. Ở đây, bãi tắm thoai thoải, các em nhỏ vừa được thỏa sức nghịch cát, chơi trò chơi trải nghiệm rồi tắm mát, vừa hạn chế con trẻ sử dụng điện thoại, xem tivi dịp hè.
Những năm gần đây, nhiều bãi tắm, khu du lịch ở Đồ Sơn được đầu tư, nâng cấp thu hút nhiều du khách ngoại tỉnh và khách nước ngoài.