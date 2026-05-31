Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Hải Phòng:

Hàng vạn người đổ ra biển Đồ Sơn

Nguyễn Hoàn

TPO - Những ngày cuối tháng 5, hàng vạn người dân Hải Phòng đổ xô xuống biển Đồ Sơn tắm biển giải nhiệt sau những ngày nắng nóng kỷ lục.

tp-dsc02109.jpg
Những ngày cuối tháng 5, thời tiết tại Hải Phòng﻿ nắng nóng kỷ lục kéo dài nhiều ngày khiến không khí ở trung tâm thành phố ngột ngạt, oi bức. Nhiều gia đình đi biển Đồ Sơn﻿ tắm giải nhiệt.
tp-dsc02126.jpg
tp-dsc02128.jpg
Ghi nhận của phóng viên, tại bãi tắm tự nhiên khu 2 Đồ Sơn luôn trong tình trạng đông nghịt người dân xuống tắm biển ngày cuối tuần.
tp-dsc02374.jpg
tp-dsc02405.jpg
Anh Nguyễn Hậu (40 tuổi, ở Lê Chân) cho biết, tuần qua Hải Phòng là một trong những địa phương được ghi nhận nắng nóng kỷ lục dài ngày. Ở trung tâm thành phố không khí ngột ngạt, oi bức từ sáng sớm đến tối. Nhân dịp các con nhỏ vừa kết thúc năm học, cuối tuần anh đưa cả gia đình xuống biển Đồ Sơn vui chơi, tắm biển giải nhiệt.
tp-dsc02419.jpg
Ở Đồ Sơn có nhiều bãi tắm rộng, sức chứa hàng vạn người. Chỉ cần lái xe khoảng 20km là được tắm mát, nô đùa với sóng và gió biển tự nhiên miễn phí. Chỉ cần chuẩn bị chút đồ ăn nhanh mang theo là cả nhà được nghỉ dưỡng, thỏa sức vui chơi cuối tuần.
tp-dsc02386.jpg
tp-dsc02239.jpg
Chị Huế (ở quận Hải An) cho biết, cứ cuối tuần chị cùng chồng đưa con nhỏ xuống bãi cát trắng dài ở Đồ Sơn. Ở đây, bãi tắm thoai thoải, các em nhỏ vừa được thỏa sức nghịch cát, chơi trò chơi trải nghiệm rồi tắm mát, vừa hạn chế con trẻ sử dụng điện thoại, xem tivi dịp hè.
tp-dsc02146.jpg
tp-dsc02251.jpg
Những năm gần đây, nhiều bãi tắm, khu du lịch ở Đồ Sơn được đầu tư, nâng cấp thu hút nhiều du khách ngoại tỉnh và khách nước ngoài.
tp-dsc02222.jpg
Để đảm bảo an toàn cho du khách, UBND phường Đồ Sơn duy trì các tổ thường trực đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ ở các bãi tắm do địa phương quản lý. Lực lượng liên ngành thường xuyên ứng trực, phát loa hướng dẫn, cảnh báo và sẵn sàng các phương án khi cần thiết.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #biển Đồ Sơn #tắm biển giải nhiệt #nắng nóng kỷ lục

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe