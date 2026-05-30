Hàng không - Du lịch

Lai Châu:

Bản Sin Suối Hồ trở thành 'điểm du lịch cộng đồng tốt nhất'

Thái Thịnh

TPO - Sáng 30/5, UBND xã Sin Suối Hồ tổ chức Lễ công bố và đón nhận Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2025 ở hạng mục “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” đối với Điểm du lịch cộng đồng bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lai Châu đã công bố và trao chứng nhận Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2025, ở hạng mục “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” cho bản Sin Suối Hồ.

Nghi thức trao chứng nhận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - khẳng định, danh hiệu “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân bản Sin Suối Hồ trong hành trình xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng.

Theo ông Kháng, danh hiệu này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ nói riêng, du lịch Lai Châu nói chung trên bản đồ du lịch Việt Nam mà còn tạo động lực để địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.

Đại biểu và du khách tại lễ công bố.

Những năm qua, bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ đã từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của tỉnh Lai Châu và khu vực Tây Bắc.

Với khí hậu trong lành, cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ cùng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, Sin Suối Hồ ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng những vườn địa lan rực rỡ sắc màu, khám phá đời sống văn hóa truyền thống của người Mông, thưởng thức các món ăn đặc trưng vùng cao mà còn được trải nghiệm lưu trú tại các homestay cộng đồng mang đậm bản sắc địa phương.

Ngay sau lễ công bố, các đại biểu, du khách và đông đảo nhân dân cùng tham quan không gian bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống.

