TIN BUỒN

Bà: Nguyễn Thị Chắt

Sinh năm: 1941

Là mẹ đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong

Nơi ở: Phòng B12, Tòa nhà 96B Định Công, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội

Đã từ trần hồi: 06 giờ 12 phút, ngày 02 tháng 6 năm 2026 (tức ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ)

Hưởng thọ: 86 tuổi

Lễ viếng vào hồi: 08 giờ 45 phút ngày 03 tháng 6 năm 2026

Tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn

Lễ truy điệu và đưa quan vào hồi: 10 giờ 15 phút ngày 03 tháng 6 năm 2026

Hỏa táng tại nghĩa trang Văn Điển, TP. Hà Nội

BÁO TIỀN PHONG VÀ GIA ĐÌNH KÍNH BÁO!