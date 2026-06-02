Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kỳ đà vân nặng 5kg bất ngờ 'ghé thăm' vườn nhà dân Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Một người dân ở Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện cá thể kỳ đà vân nặng khoảng 5kg trong vườn nhà.

Ngày 2/6, thông tin từ xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể kỳ đà vân do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ông Phan Trọng Hòa (trú thôn Bắc Văn, xã Đồng Tiến) phát hiện một cá thể kỳ đà vân trong vườn nhà. Thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Hòa chủ động báo chính quyền địa phương và làm đơn tự nguyện giao nộp.

709621035-122116818327264412-2581150017884148425-n.jpg
Cá thể kỳ đà vân được phát hiện tại vườn nhà dân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đồng Tiến đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Hà, Vườn Quốc gia Vũ Quang và Công an xã tiến hành kiểm tra, lập biên bản giao nhận theo quy định.

Qua xác định, cá thể động vật trên là kỳ đà vân (Varanus nebulosus), nặng khoảng 5kg, sức khỏe bình thường.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục chăm sóc trước khi thả cá thể kỳ đà vân về môi trường tự nhiên.

Được biết, cá thể kỳ đà vân là loài động vật có tên khoa học Varanus nebulosus, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Bất ngờ phát hiện kỳ đà vân nặng 5kg trong vườn nhà dân #kỳ đà vân quý hiếm #phát hiện cá thể kỳ đà vân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe