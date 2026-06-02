Kỳ đà vân nặng 5kg bất ngờ 'ghé thăm' vườn nhà dân Hà Tĩnh

TPO - Một người dân ở Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện cá thể kỳ đà vân nặng khoảng 5kg trong vườn nhà.

Ngày 2/6, thông tin từ xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể kỳ đà vân do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ông Phan Trọng Hòa (trú thôn Bắc Văn, xã Đồng Tiến) phát hiện một cá thể kỳ đà vân trong vườn nhà. Thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Hòa chủ động báo chính quyền địa phương và làm đơn tự nguyện giao nộp.

Cá thể kỳ đà vân được phát hiện tại vườn nhà dân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đồng Tiến đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Hà, Vườn Quốc gia Vũ Quang và Công an xã tiến hành kiểm tra, lập biên bản giao nhận theo quy định.

Qua xác định, cá thể động vật trên là kỳ đà vân (Varanus nebulosus), nặng khoảng 5kg, sức khỏe bình thường.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục chăm sóc trước khi thả cá thể kỳ đà vân về môi trường tự nhiên.