Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ kho xưởng ở Hà Nội

TPO - Gần trưa 2/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho xưởng ở xã Hoài Đức (TP. Hà Nội) khiến cột khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 10h30 cùng ngày, tại kho xưởng trong khu công nghiệp Di Trạch (xã Hoài Đức, TP. Hà Nội).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Hà Nội điều động nhiều đơn chữa cháy vị đến hiện trường cứu nạn, dập lửa.

Lửa cháy dữ dội bên trong nhà xưởng.

Người dân cho biết, vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất nhựa. Bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn làm nhiều người hoảng hốt.

Nhà xưởng bị lửa làm biến dạng.

Máy xúc được lực lượng chức năng huy động đến hiện trường để phá dỡ tôn phía bên ngoài nhằm tiếp cận bên trong dập lửa.

Đến gần 12h, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Bước đầu xác định vụ cháy không thiệt hại về người. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

