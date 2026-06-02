Làm rõ nguồn gốc đường ống lộ thiên gây xôn xao trên bờ biển Nha Trang

TPO - Đường ống lạ xuất hiện tại khu vực biển Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được cơ quan chức năng xác định bước đầu có thể là hệ thống lấy nước biển phục vụ nuôi tôm từ nhiều năm trước. Hiện, nguồn gốc và chủ sở hữu công trình vẫn đang được làm rõ.

Ngày 2/6, ông Lê Văn Mỹ - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang, cho biết, cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trường sau khi người dân phản ánh về một đường ống lạ xuất hiện tại khu vực biển Hòn Chồng.

Theo ông Mỹ, tại thời điểm kiểm tra vào sáng 1/6, phần lớn đường ống đã bị cát vùi lấp và chỉ lộ ra khi thủy triều xuống thấp. Qua rà soát ban đầu, lực lượng chức năng nhận định đây có thể là hệ thống đường ống lấy nước biển phục vụ hoạt động nuôi tôm của các hộ dân trước đây.

Đường ống lạ lộ thiên nối xuống bãi biển Hòn Chồng.

Hoạt động nuôi trồng thủy sản tại khu vực này đã chấm dứt từ nhiều năm nay, hệ thống đường ống không còn được sử dụng và hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Theo cơ quan chức năng, việc đường ống lộ ra khi thủy triều rút có thể khiến người dân hiểu nhầm là hệ thống xả thải ra biển, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương. Bên cạnh đó, công trình này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân và du khách khi vui chơi, tắm biển.

Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tiếp tục rà soát hồ sơ liên quan để xác minh nguồn gốc và chủ sở hữu công trình. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu, đơn vị sẽ đề xuất UBND phường xem xét, xử lý và tháo dỡ theo quy định.

Trước đó, nhiều hình ảnh và thông tin về hệ thống đường ống lộ thiên tại khu vực biển Hòn Chồng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại do chưa rõ mục đích sử dụng của đường ống, đồng thời cho rằng công trình có thể ảnh hưởng đến cảnh quan ven biển và hình ảnh du lịch địa phương.