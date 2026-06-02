Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Làm rõ nguồn gốc đường ống lộ thiên gây xôn xao trên bờ biển Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Đường ống lạ xuất hiện tại khu vực biển Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được cơ quan chức năng xác định bước đầu có thể là hệ thống lấy nước biển phục vụ nuôi tôm từ nhiều năm trước. Hiện, nguồn gốc và chủ sở hữu công trình vẫn đang được làm rõ.

Ngày 2/6, ông Lê Văn Mỹ - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang, cho biết, cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trường sau khi người dân phản ánh về một đường ống lạ xuất hiện tại khu vực biển Hòn Chồng.

Theo ông Mỹ, tại thời điểm kiểm tra vào sáng 1/6, phần lớn đường ống đã bị cát vùi lấp và chỉ lộ ra khi thủy triều xuống thấp. Qua rà soát ban đầu, lực lượng chức năng nhận định đây có thể là hệ thống đường ống lấy nước biển phục vụ hoạt động nuôi tôm của các hộ dân trước đây.

15064-1780371461717272310726.jpg
Đường ống lạ lộ thiên nối xuống bãi biển Hòn Chồng.

Hoạt động nuôi trồng thủy sản tại khu vực này đã chấm dứt từ nhiều năm nay, hệ thống đường ống không còn được sử dụng và hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Theo cơ quan chức năng, việc đường ống lộ ra khi thủy triều rút có thể khiến người dân hiểu nhầm là hệ thống xả thải ra biển, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương. Bên cạnh đó, công trình này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân và du khách khi vui chơi, tắm biển.

Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tiếp tục rà soát hồ sơ liên quan để xác minh nguồn gốc và chủ sở hữu công trình. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu, đơn vị sẽ đề xuất UBND phường xem xét, xử lý và tháo dỡ theo quy định.

Trước đó, nhiều hình ảnh và thông tin về hệ thống đường ống lộ thiên tại khu vực biển Hòn Chồng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại do chưa rõ mục đích sử dụng của đường ống, đồng thời cho rằng công trình có thể ảnh hưởng đến cảnh quan ven biển và hình ảnh du lịch địa phương.

Phùng Quang
#Nha Trang #biển Hòn Chồng #đường ống #xả thải ra biển

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe