Tuyên án 33 bị cáo vụ chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar Paris Night Club

TPO - TAND Khu vực 10 tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án 33 bị cáo trong vụ án tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại quán bar Paris Night Club. Trong đó, bị cáo Mạnh Trọng Toản - chủ quán nhận mức án cao nhất với 8 năm tù.

Ngày 2/6, TAND Khu vực 10 tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xét xử sơ thẩm 33 bị cáo trong vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại quán bar Paris Night Club.

Hội đồng xét xử vụ án tại quán bar Paris Night Club.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h15 ngày 1/5/2025, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) đồng loạt kiểm tra quán bar Paris Night Club.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 35 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh 154 người có mặt trong quán, công an xác định 42 người dương tính với ma túy, gồm chủ quán, 4 nhân viên và 37 khách. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan như ma túy tổng hợp, ketamine, thuốc lắc và các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Theo cáo trạng, tại các bàn Vip 2, Vip 5, Vip 16 và Vip 17, nhiều nhóm khách đã góp tiền mua ketamine, MDMA rồi cùng sử dụng ngay trong quán bar. Một số bị cáo bị xác định có hành vi chuẩn bị ma túy, dụng cụ và tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng.

Bị cáo Mạnh Trọng Toản (bên trái) và nhóm nhân viên quán bar Paris Night Club tại phiên xét xử.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 26/5, bị cáo Mạnh Trọng Toản - Chủ quán bar Paris Night Club phủ nhận việc chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh của mình. Toản khai không được nhân viên báo cáo việc khách mang và sử dụng ma túy trong quán nên không hề biết.

Tuy nhiên, tại phiên xét ngày 27/5, bị cáo Toản cùng nhiều bị cáo khác đã nhận tội và bày tỏ sự ăn năn, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Sau 3 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mạnh Trọng Toản 8 năm tù; bị cáo Trần Mạnh Anh, Phạm Hoàng Minh, Nguyễn Minh Hậu và Lê Văn Hiếu bị tuyên phạt mức án 7 năm tù; Nguyễn Văn Năm lĩnh 5 năm tù; Võ Chí Trung 4 năm 6 tháng tù về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Bốn bị cáo, gồm: Nguyễn Thành Lơ 8 năm 6 tháng, Nguyễn Thành Kiên 8 năm, Trần Văn Tuấn 8 năm tù, Võ Trường Sơn 8 năm 3 tháng về 2 tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ngoài ra, 22 bị cáo còn lại bị tuyên án trung bình từ 2 năm 6 tháng đến 8 năm 6 tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với các bị cáo được tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

