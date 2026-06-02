Sức khỏe

Người đàn ông suýt phải cắt chân vì cục máu đông, được cứu trong 'giờ vàng'

Hoài Văn

TPO - Người đàn ông 59 tuổi bất ngờ đau dữ dội, tê bì, chân phải lạnh toát do cục máu đông gây tắc hoàn toàn động mạch đùi. Nếu chậm trễ điều trị, bệnh nhân có nguy cơ hoại tử, phải cắt cụt chi. Nhờ được cấp cứu kịp thời, các bác sĩ đã tái thông mạch máu, bảo tồn thành công chân phải.

Sáng 2/6, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa liên tiếp can thiệp thành công nhiều trường hợp tắc động mạch cấp tính ở tay và chân, giúp người bệnh tránh nguy cơ hoại tử, bảo tồn chi thể.

Ông L.Q.Đ tắc động mạch cấp tính thoát cảnh cắt chân vì được can thiệp kịp thời "giờ vàng"

Trường hợp mới nhất là bệnh nhân L.Q.Đ. (59 tuổi, trú xã Vạn Tường, Quảng Ngãi). Tối 23/5, ông Đ. nhập viện trong tình trạng đau tê đột ngột chân phải, khởi phát chỉ khoảng 2 giờ trước đó. Khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận chân phải lạnh toát, nhợt nhạt.

Qua siêu âm, người bệnh được chẩn đoán tắc động mạch đùi phải cấp tính, nguy cơ hoại tử chân rất cao nếu không xử trí kịp thời. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Nội tim mạch phối hợp hội chẩn liên chuyên khoa cùng Khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực, nhanh chóng đưa người bệnh vào phòng can thiệp.

Dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, ê-kíp tiến hành chụp mạch máu và hút huyết khối. Ngay sau can thiệp, chân phải của người bệnh ấm và hồng hào trở lại, cơn đau giảm rõ rệt. Chi dưới được bảo tồn thành công. Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được theo dõi, tầm soát các nguyên nhân về rối loạn nhịp tim, rung nhĩ… để dự phòng tái phát. Người bệnh được xuất viện vào chiều ngày 1/6.

Trước đó, ngày 18/5, bệnh viện cũng tiếp nhận người bệnh Đ.H. (94 tuổi, trú xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng), có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim thiếu máu cục bộ và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau nhức dữ dội, tê lạnh tay phải, không bắt được mạch và cử động hạn chế. Kết quả siêu âm xác định bệnh nhân bị tắc động mạch cánh tay phải cấp tính.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa người bệnh vào phòng can thiệp, tiến hành chụp động mạch dưới DSA và hút huyết khối, giúp tái thông mạch máu kịp thời. Người bệnh Đ.H. được phát hiện bị rung nhĩ cơn, đã được điều trị dự phòng. Bệnh nhân được xuất viện sau 4 ngày điều trị.

TS.BS. Phan Tấn Quang – Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, tắc mạch chi cấp tính phần lớn liên quan đến bệnh lý tim mạch. Huyết khối có thể hình thành trong buồng tim, thường gặp ở người bệnh rung nhĩ, suy tim, bệnh van tim… Sau đó, cục máu đông theo dòng máu di chuyển đến não, ruột, thận hoặc tay chân, gây biến chứng nặng nề như đột quỵ, thiếu máu tạng, hoại tử chi.

Từ các ca bệnh trên, bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động tầm soát bệnh lý tim mạch, đặc biệt là rung nhĩ, suy tim, bệnh van tim. Khi đột ngột xuất hiện các dấu hiệu đau, tê, lạnh, nhợt nhạt ở tay hoặc chân, cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế có năng lực can thiệp mạch máu. Cấp cứu kịp thời trong “thời gian vàng” là yếu tố quyết định để bảo tồn chi và tính mạng người bệnh.

#tắc mạch #can thiệp mạch #bệnh tim mạch #cứu sống #Đà Nẵng

