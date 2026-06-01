Generali Việt Nam đồng hành cùng giải chạy vì bệnh nhi ung thư 2026

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Generali Việt Nam triển khai hoạt động tham gia dành cho đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính. Đây là dịp để các thành viên đến từ nhiều bộ phận cùng gặp gỡ, gắn kết và đóng góp vào một sự kiện giàu ý nghĩa.

Giải Chạy Vì Bệnh Nhi Ung Thư 2026, tiền thân là Giải chạy Terry Fox tại Việt Nam, không chỉ là một hoạt động thể thao cộng đồng mà còn là hành trình lan tỏa hy vọng và tinh thần sẻ chia đã được vun đắp trong gần ba thập kỷ. Năm 2026 đánh dấu lần thứ hai CanCham Việt Nam tổ chức giải chạy này với hình thức Fun Run 5km. Sự kiện không đặt nặng yếu tố thi đấu, mà hướng đến việc khuyến khích vận động thể chất và gây quỹ cho các hoạt động hỗ trợ bệnh nhi ung thư trong cộng đồng.

Đội ngũ Generali Việt Nam lan tỏa sắc đỏ và tinh thần tích cực tại Giải Chạy Vì Bệnh Nhi Ung Thư 2026

Trong sắc đỏ quen thuộc, đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính của Generali Việt Nam đã cùng nhau sải bước, hòa nhịp với hàng ngàn người tham gia trên cung đường chạy. Sự gắn kết được thể hiện tự nhiên qua từng khoảnh khắc đồng hành, từ việc giữ nhịp chạy cùng nhau, chờ nhau tại các điểm tiếp nước đến những lời động viên giản dị dọc đường. Mỗi bước chân không chỉ mang theo năng lượng tích cực, mà còn gửi gắm sự quan tâm và tình yêu thương đến những em nhỏ đang kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư, vì một tương lai tươi sáng hơn cho các em.

Sự đồng hành của Generali Việt Nam góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khuyến khích mỗi cá nhân cùng chung tay tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội

Sự đồng hành của Generali Việt Nam cùng Giải Chạy Vì Bệnh Nhi Ung Thư 2026 góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối con người và khuyến khích mỗi cá nhân cùng chung tay tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội. Đây cũng là một phần trong cam kết dài hạn của Generali trên hành trình phát triển bền vững, nơi doanh nghiệp không chỉ hướng đến tăng trưởng, mà còn đồng hành cùng cộng đồng bằng những hành động cụ thể và thiết thực.