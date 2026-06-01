Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Generali Việt Nam đồng hành cùng giải chạy vì bệnh nhi ung thư 2026

P.V

Generali Việt Nam đồng hành cùng Children’s Cancer Run 2026 – Giải Chạy Vì Bệnh Nhi Ung Thư 2026 do CanCham Việt Nam tổ chức, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương và kết nối cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Generali Việt Nam triển khai hoạt động tham gia dành cho đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính. Đây là dịp để các thành viên đến từ nhiều bộ phận cùng gặp gỡ, gắn kết và đóng góp vào một sự kiện giàu ý nghĩa.

1780206337114-duy05840.jpg

Giải Chạy Vì Bệnh Nhi Ung Thư 2026, tiền thân là Giải chạy Terry Fox tại Việt Nam, không chỉ là một hoạt động thể thao cộng đồng mà còn là hành trình lan tỏa hy vọng và tinh thần sẻ chia đã được vun đắp trong gần ba thập kỷ. Năm 2026 đánh dấu lần thứ hai CanCham Việt Nam tổ chức giải chạy này với hình thức Fun Run 5km. Sự kiện không đặt nặng yếu tố thi đấu, mà hướng đến việc khuyến khích vận động thể chất và gây quỹ cho các hoạt động hỗ trợ bệnh nhi ung thư trong cộng đồng.

1780206329469-duy05703.jpg
Đội ngũ Generali Việt Nam lan tỏa sắc đỏ và tinh thần tích cực tại Giải Chạy Vì Bệnh Nhi Ung Thư 2026

Trong sắc đỏ quen thuộc, đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính của Generali Việt Nam đã cùng nhau sải bước, hòa nhịp với hàng ngàn người tham gia trên cung đường chạy. Sự gắn kết được thể hiện tự nhiên qua từng khoảnh khắc đồng hành, từ việc giữ nhịp chạy cùng nhau, chờ nhau tại các điểm tiếp nước đến những lời động viên giản dị dọc đường. Mỗi bước chân không chỉ mang theo năng lượng tích cực, mà còn gửi gắm sự quan tâm và tình yêu thương đến những em nhỏ đang kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư, vì một tương lai tươi sáng hơn cho các em.

1780206334650-duy05793.jpg
Sự đồng hành của Generali Việt Nam góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khuyến khích mỗi cá nhân cùng chung tay tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội

Sự đồng hành của Generali Việt Nam cùng Giải Chạy Vì Bệnh Nhi Ung Thư 2026 góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối con người và khuyến khích mỗi cá nhân cùng chung tay tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội. Đây cũng là một phần trong cam kết dài hạn của Generali trên hành trình phát triển bền vững, nơi doanh nghiệp không chỉ hướng đến tăng trưởng, mà còn đồng hành cùng cộng đồng bằng những hành động cụ thể và thiết thực.

P.V
#Generali Việt Nam #Giải chạy vì bệnh nhi ung thư #CanCham Việt Nam #yêu thương cộng đồng #hỗ trợ trẻ em

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe