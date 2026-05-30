Dấu ấn lớp học tiền sản quy mô kỷ lục tại Bệnh viện quốc tế City thu hút hơn 400 mẹ bầu

Ngày 30/05/2026, Bệnh viện Quốc tế City phối hợp Hội Khoa học Sức khỏe TPHCM đã tổ chức thành công Lớp học tiền sản với chủ đề “Dinh dưỡng thai kỳ khoa học – Mẹ khỏe, bé phát triển tối ưu”. Đây là lớp học tiền sản có quy mô lớn nhất từ trước đến nay thu hút hơn 400 mẹ bầu cùng gia đình tham dự.

Chương trình được tổ chức với mong muốn đồng hành cùng mẹ bầu trong suốt hành trình mang thai – hành trình thiêng liêng nhưng cũng đầy những lo lắng và bỡ ngỡ. Thông qua những kiến thức khoa học, thực tiễn và luôn được cập nhật từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về Sản phụ khoa và Dinh dưỡng, Bệnh viện Quốc tế City hy vọng sẽ giúp mẹ an tâm hơn trong từng giai đoạn thai kỳ, chăm sóc tốt sức khỏe cho cả mẹ và bé bằng tất cả sự yêu thương và hạnh phúc.

Đằng sau những hoạt động ý nghĩa ấy là tâm huyết nhiều năm của Madam Trần Thị Lâm – Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM. Là người đồng hành cùng sự phát triển của Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM, trong đó có Bệnh viện Quốc tế City, Madam luôn mong muốn xây dựng một môi trường chăm sóc sức khỏe nơi người bệnh được phục vụ bằng cả chuyên môn và sự tận tâm. Trên cương vị một người mẹ, Madam đặc biệt quan tâm đến hành trình mang thai và sinh nở của phụ nữ, với mong muốn mỗi em bé được chào đón trong điều kiện chăm sóc tốt nhất và mỗi gia đình đều cảm nhận được sự an tâm khi lựa chọn Bệnh viện Quốc tế City.

Chương trình vinh dự có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, chuyên gia y tế và khách mời uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Về phía khách mời vinh dự đón tiếp:

• PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM; Trưởng đơn vị Tế bào mô – Khoa học sinh sản kiêm nhiệm Trưởng đơn vị Nghiên cứu Gen và Trí tuệ nhân tạo.

Về phía Bệnh viện Quốc tế City vinh dự đón tiếp:

• ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế City.



• BS.CKII. Phan Hoàng Nguyên – Giám đốc Y khoa Bệnh viện Quốc tế City.

Tại chương trình, ba mẹ đã được lắng nghe những chia sẻ chuyên môn giá trị từ các diễn giả:

• TTND.PGS.TS.BS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang – Trưởng Bộ môn Sản phụ khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Trưởng khối Sản BV Hùng Vương.

• BS.CKII. Đỗ Thị Ngọc Diệp – Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM.

• BS.CKII. Nguyễn Vũ Mỹ Linh – Phó Trưởng khoa Phụ Sản BV Quốc tế City.

BS.CKII. Phan Hoàng Nguyên – Giám đốc Y khoa tặng hoa cho các diễn giả.

Trong khuôn khổ lớp học, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều nội dung thiết thực xoay quanh dinh dưỡng thai kỳ khoa học, giúp mẹ bầu hiểu đúng về nhu cầu dinh dưỡng trong từng giai đoạn mang thai, xây dựng chế độ ăn hợp lý để tối ưu sự phát triển thể chất và trí não của thai nhi, đồng thời duy trì sức khỏe ổn định trong suốt thai kỳ.

ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế City cho biết, lớp học tiền sản là một trong những hoạt động trọng điểm được bệnh viện đầu tư và duy trì định kỳ nhằm xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, chương trình tháng 5/2026 không chỉ mang đến những kiến thức y khoa thiết thực, mà còn khẳng định định hướng phát triển mạnh mẽ của bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc thai sản theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nên không gian kết nối, trải nghiệm và đồng hành trọn vẹn cùng các gia đình trên hành trình chào đón con yêu.

ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành và PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội khoa học sức khỏe TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội khoa học sức khỏe TP. Hồ Chí Minh - Trưởng đơn vị tế bào mô - Khoa học sinh sản kiêm nhiệm Trưởng đơn vị nghiên cứu gen và Trí tuệ nhân tạo cho biết, việc trang bị kiến thức khoa học cho mẹ bầu ngay từ thai kỳ là nền tảng quan trọng để trẻ phát triển khỏe mạnh toàn diện. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Quốc tế City trong việc lan tỏa kiến thức y khoa và đồng hành cùng các gia đình trên hành trình chào đón thế hệ tương lai.

BS.CKII. Phan Hoàng Nguyên - Giám đốc Y khoa Bệnh viện Quốc tế City chia sẻ, lớp học tiền sản không chỉ là nơi giúp mẹ bầu cập nhật kiến thức chăm sóc thai kỳ khoa học, mà còn mang đến sự an tâm, tự tin và chuẩn bị vững vàng cho hành trình chào đón con yêu. Thông qua những hoạt động ý nghĩa này, BV Quốc tế City mong muốn đồng hành cùng các gia đình trong việc xây dựng một thai kỳ hạnh phúc, góp phần nuôi dưỡng những em bé khỏe mạnh, vun đắp những mái ấm trọn vẹn yêu thương và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam.

BS.CKII. Phan Hoàng Nguyên - Giám đốc Y khoa phát biểu khai mạc

Thông qua chuỗi lớp học tiền sản, Bệnh viện Quốc tế City tiếp tục khẳng định định hướng phát triển dịch vụ chăm sóc Sản phụ khoa toàn diện, lấy trải nghiệm và sức khỏe của mẹ và bé làm trung tâm; đồng thời góp phần cung cấp kiến thức cho cộng đồng về thai kỳ khỏe mạnh và nuôi con khoa học ngay từ những giai đoạn đầu đời.