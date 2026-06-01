Bệnh viện Mắt Á Châu khám bệnh lý nhãn khoa miễn phí cho hơn 300 người dân Long Hải

Trong hai ngày 30 và 31/05/2026, Bệnh viện Mắt Á Châu tổ chức chương trình khám, tư vấn bệnh lý nhãn khoa miễn phí cho hơn 300 lượt người dân, tập trung vào nhóm người cao tuổi tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Hải. TPHCM.

Nhiều bệnh lý mắt có thể tiến triển âm thầm

Chương trình được triển khai với sự phối hợp của địa phương, hướng đến hỗ trợ cộng đồng tiếp cận hoạt động chăm sóc mắt, qua đó kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường về thị lực và bệnh lý mắt thường gặp. Thông qua hoạt động này, Bệnh viện Mắt Á Châu mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe mắt, nhất là ở nhóm người cao tuổi, những người có nguy cơ cao mắc các bệnh lý như đục thủy tinh thể, glaucoma hay cườm nước, thoái hóa hoàng điểm tuổi già, bệnh võng mạc do đái tháo đường hoặc tăng huyết áp.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, trong đó có sức khỏe thị giác. Ở nhóm tuổi này, nhiều bệnh lý mắt có thể tiến triển âm thầm, không gây đau rõ rệt ở giai đoạn đầu nhưng vẫn làm suy giảm thị lực và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống.

ThS.BS Nguyễn Trần Quốc Hoàng kiểm tra mắt cho người dân trong chương trình khám mắt miễn phí ngày 30 và 31-5. Ảnh: AEH

Không ít người cao tuổi chỉ đi khám khi mắt đã mờ nhiều, sinh hoạt hằng ngày bị hạn chế hoặc phụ thuộc nhiều hơn vào người thân. Trong khi đó, tầm soát định kỳ giúp phát hiện sớm nguy cơ, tư vấn theo dõi phù hợp và định hướng thăm khám, điều trị kịp thời khi cần thiết.

Tại chương trình, người dân được đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế khám, tư vấn bệnh về mắt, đo thị lực, đo khúc xạ, khám lâm sàng mắt, soi đáy mắt trực tiếp và phát thuốc miễn phí. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường như giảm thị lực nhanh, nghi ngờ đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, bệnh đáy mắt hoặc biến chứng mắt liên quan đến bệnh nền được tư vấn hướng theo dõi và khuyến nghị thăm khám chuyên sâu tại cơ sở y tế phù hợp. Theo đại diện bệnh viện, việc triển khai hoạt động tại Long Hải xuất phát từ mong muốn đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi.

Đông đảo người dân Long Hải tham gia chương trình khám, tư vấn bệnh lý nhãn khoa miễn phí tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Hải. Ảnh: AEH

ThS.BS Nguyễn Trần Quốc Hoàng, Sáng lập kiêm Giám đốc Bệnh viện Mắt Á Châu, cho biết: “Với người cao tuổi, chăm sóc mắt không chỉ là điều trị một bệnh lý cụ thể, mà còn giúp họ duy trì khả năng tự chăm sóc, sinh hoạt và kết nối với gia đình, cộng đồng. Vì vậy, chúng tôi xem tầm soát sớm là một phần quan trọng của y tế dự phòng trong nhãn khoa.”

Theo đại diện bệnh viện, các chương trình tầm soát tại cộng đồng là cách Á Châu đưa chuyên môn nhãn khoa đến gần hơn với người dân bằng những hoạt động thiết thực, rõ ràng và có trách nhiệm.

Bên cạnh hoạt động khám, tư vấn, chương trình cũng chú trọng truyền thông giáo dục sức khỏe. Người dân được khuyến nghị không nên xem giảm thị lực là biểu hiện “bình thường của tuổi già”, không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt kéo dài khi chưa có chỉ định, đồng thời nên khám mắt định kỳ, đặc biệt khi có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc tiền sử bệnh mắt trong gia đình.

Người dân được tư vấn chăm sóc mắt và cấp phát thuốc sau khi thăm khám. Ảnh: AEH

Đồng hành chăm sóc sức khỏe mắt cho người dân Long Hải

Chương trình tại Long Hải là một phần trong định hướng phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội của Bệnh viện Mắt Á Châu, đồng thời thể hiện tinh thần phối hợp cùng địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thông qua hoạt động khám, tư vấn và phát hiện sớm bệnh lý mắt, bệnh viện góp thêm nguồn lực chuyên môn vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương.

Với thế mạnh là bệnh viện chuyên khoa mắt, Á Châu chú trọng chuẩn hóa quy trình chuyên môn, minh bạch trong tư vấn và lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động.

ThS.BS Nguyễn Trần Quốc Hoàng cho rằng giá trị của một chương trình cộng đồng không chỉ nằm ở số lượt khám, mà còn nằm ở khả năng tạo ra thay đổi trong nhận thức chăm sóc sức khỏe. “Có những bệnh lý mắt nếu được phát hiện sớm sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong theo dõi và điều trị. Chúng tôi đầu tư công nghệ để phục vụ điều trị đúng, đủ, an toàn, nhưng công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân có cơ hội tiếp cận” - bác sĩ Quốc Hoàng chia sẻ.

Thông qua chương trình tại Long Hải, bệnh viện lan tỏa thông điệp: bảo vệ đôi mắt cần bắt đầu từ việc thăm khám đúng lúc, hiểu đúng nguy cơ và không bỏ qua những thay đổi nhỏ của thị lực. Với người cao tuổi, đôi mắt khỏe góp phần duy trì sự độc lập, an toàn và chất lượng sống hằng ngày.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Á Châu kiểm tra mắt cho người dân tại điểm khám ở xã Long Hải. Ảnh: AEH

Trong thời gian tới, Á Châu sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, tổ chức xã hội và đối tác liên quan để mở rộng các chương trình chăm sóc mắt cộng đồng, tập trung vào người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh nền và những nhóm còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.

Chương trình khám, tư vấn bệnh lý nhãn khoa miễn phí cho người dân Long Hải, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, thể hiện tinh thần đồng hành giữa cơ sở y tế chuyên khoa và địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hoạt động cũng khẳng định định hướng của Bệnh viện Mắt Á Châu trong việc phát triển chuyên môn gắn với trách nhiệm cộng đồng, lấy chất lượng, sự minh bạch và tính nhân văn làm nền tảng phục vụ người bệnh.