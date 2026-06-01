Bernard mở rộng kết nối quốc tế trong Huyết học – Ung thư

Từ ngày 15 -16/5/2026, TS.BS. Nguyễn Thị Thu Thảo - Chuyên khoa Huyết học, Trợ lý Ban Giám đốc Bernard Healthcare đã tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 16 của Hiệp hội Huyết học Nhật Bản (JSH International Symposium 2026) tại Nhật Bản. Hội nghị quy tụ hơn 100 báo cáo khoa học từ các chuyên gia huyết học hàng đầu thế giới, với sự phối hợp học thuật từ ASH (Hiệp hội huyết học Hoa Kỳ) và EHA (Hiệp hội huyết học Châu Âu).

Các chủ đề học thuật nổi bật của năm nay xoay quanh vấn đề lão hoá của tế bào gốc tạo máu, liên quan đến ung thư máu, nguy cơ bệnh lý tim mạch, đột quỵ; liệu pháp tế bào, bao gồm CAR-T cell, CAR-NK và CAR-Macrophage thế hệ mới, cùng xu hướng y học dự phòng dựa trên hệ gene thông qua đánh giá nguy cơ Clonal Hematopoiesis (CHIP). Đây cũng là lĩnh vực Bernard Healthcare đang theo dõi, nghiên cứu và từng bước triển khai ứng dụng thực tiễn, đặc biệt thông qua hợp tác với đối tác Luchence (Singapore) trong đánh giá nguy cơ ung thư máu, đột quỵ và bệnh lý tim mạch từ sớm dựa trên phân tích gene.

Bên cạnh cập nhật học thuật chuyên môn, hội nghị còn là cơ hội để Bernard Healthcare mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế với nhiều chuyên gia và trung tâm lớn trong lĩnh vực Huyết học - Ung thư, như: GS. Itsuzu (NCC Hospital East, Nhật Bản) - hiện đang tiếp nhận điều trị cho 3 bệnh nhân Việt Nam; GS. Yamazaki (Đại học Tokyo), GS. Kaneko (CiRA – Đại học Kyoto), GS. Laurenti (tạp chí Blood, Chủ tịch luân phiên EHA), GS. Stephanie Xie (Đại học Toronto), BS. Chien-Chin Lin (Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan) và PGS. Watanuki (Đại học Tohoku).

TS. BS. Thảo (Bernard) cùng GS. Itsuzu – BV Ung thư Quốc gia NCC Hospital East, Kashiwa, Nhật Bản. GS. Itsuzu hiện đang tiếp nhận 3 bệnh nhân người Việt Nam.

Bệnh viện Đại học Yamanashi: Môi trường điều trị nhân văn cho bệnh nhân ung thư

Tiếp nối hội nghị JSH, TS.BS. Nguyễn Thị Thu Thảo – Đại diện Bernard Healthcare có chuỗi làm việc chuyên môn tại Bệnh viện Đại học Yamanashi - một trong những trung tâm điều trị ung thư và xạ trị uy tín tại Nhật Bản, đối tác chiến lược hợp tác chuyên môn trực tiếp với Bernard Healthcare.

Bệnh viện Đại học Yamanashi – Đối tác chiến lược hợp tác chuyên môn trực tiếp cùng Bernard Healthcare - Môi trường điều trị nhân văn cho bệnh nhân ung thư

Các buổi làm việc với Ban Giám đốc và đội ngũ giáo sư diễn ra trong không khí cởi mở, thiện chí. Phía bệnh viện đã hỗ trợ tích cực đối với Bernard Healthcare cũng như các bệnh nhân Việt Nam được giới thiệu sang điều trị.

Trong chuyến thăm, đại diện Bernard đã trực tiếp gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ từ các bệnh nhân Việt Nam đang điều trị tại đây. Phản hồi chung rất tích cực: đội ngũ y tế được đánh giá cao về chuyên môn, sự tận tâm và quy trình chăm sóc chu đáo. Yếu tố môi trường: không gian thoáng, sạch, yên tĩnh và tầm nhìn ra Phú Sĩ, cũng được bệnh nhân ghi nhận là có giá trị hỗ trợ tinh thần đáng kể trong quá trình điều trị dài ngày.

Xạ trị kỹ thuật cao cho ung thư phổi, gan, tuyến tiền liệt và tụy

Điểm nhấn chuyên môn trong chuỗi công tác Nhật Bản lần này là buổi trao đổi trực tiếp với GS. Onishi - Chuyên gia xạ trị hàng đầu Nhật Bản. Hai bên thảo luận về tiềm năng hợp tác trong điều trị các nhóm bệnh cụ thể bằng kỹ thuật xạ trị hiện đại, bao gồm ung thư phổi, ung thư gan và ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm.

Đặc biệt, GS. Onishi có kinh nghiệm chuyên sâu trong xạ trị liều cao ung thư tụy bằng “kỹ thuật spacer” - Phương pháp tạo khoảng cách vật lý giữa khối u và ruột non, cho phép tập trung liều bức xạ cao hơn vào mô ung thư, hạn chế tổn thương mô lành. Đây là một tiếp cận kỹ thuật cao đang nhận được nhiều quan tâm trong điều trị ung thư tụy, vốn là bệnh lý có tiên lượng khó khăn và ít lựa chọn điều trị hiệu quả.

Buổi trao đổi chuyên môn giữa đại diện Bernard Healthcare và GS. Onishi về các kỹ thuật xạ trị hiện đại trong điều trị ung thư

Hướng đến mạng lưới điều trị và dự phòng bệnh lý theo chuẩn quốc tế

Chuyến công tác tháng 5/2026 không chỉ là dịp cập nhật kiến thức y khoa tiên tiến mà còn tạo nền tảng cho một loạt định hướng hành động cụ thể trong thời gian tới:

Mở rộng hợp tác với Bệnh viện Đại học Yamanashi, đặc biệt trong lĩnh vực xạ trị kỹ thuật cao, tạo thêm lựa chọn điều trị ung thư chuyên biệt cho bệnh nhân Việt Nam.

Tăng cường hợp tác gửi bệnh nhân đến NCC Hospital East trong phối hợp với GS. Itsuzu, để điều trị cho các bệnh nhân từ Việt Nam, hướng đến các ca huyết học phức tạp và tiếp cận thử nghiệm lâm sàng giai đoạn sớm.

Triển khai dịch vụ đánh giá nguy cơ CHIP trong khuôn khổ hợp tác với Luchence (Singapore), ứng dụng phân tích gene để phát hiện sớm nguy cơ ung thư máu và bệnh lý tim mạch trước khi có triệu chứng.

Nộp abstract tham dự SIOP 2026 (Hội nghị Ung thư Nhi khoa Quốc tế tại Hoa Kỳ) và chuẩn bị tài liệu khoa học cho JSH 2027 - định hướng tăng dần hiện diện học thuật quốc tế của Bernard Healthcare.

Tổ chức seminar chuyên môn nội bộ nhằm cập nhật các xu hướng CAR-T, CHIP và xạ trị hiện đại đến đội ngũ lâm sàng Bernard, từ đó nâng cao chất lượng tư vấn và đồng hành cùng bệnh nhân.

Theo đại diện Bernard, trong bối cảnh y học thế giới đang chuyển mạnh sang xu hướng dự phòng sớm dựa trên hệ gene và liệu pháp miễn dịch thế hệ mới, việc kết nối với các trung tâm lớn tại Nhật Bản được kỳ vọng sẽ góp phần giúp bệnh nhân Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận y học chính xác, điều trị cá thể hóa, và các phương pháp điều trị tiên tiến trong tương lai.