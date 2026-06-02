Vì sao phải thu hồi trên toàn quốc lô sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense và nước rửa tay Botanika?

TPO - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với hai lô mỹ phẩm gồm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g và Sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense chai 180g.

Cục Quản lý Dược đã gửi thông báo tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố cùng Công ty cổ phần Marico South East Asia yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các lô mỹ phẩm vi phạm.

Hai sản phẩm bị thu hồi gồm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g, số lô 706, hạn sử dụng đến ngày 10/10/2028 và Sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense chai 180g, số lô D46, hạn sử dụng đến ngày 30/7/2028.

Công ty cổ phần Marico South East Asia là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh.

Sữa tắm Xmen for boss Intense bị thu hồi toàn quốc.

Theo Cục Quản lý Dược, các mẫu mỹ phẩm trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại BRG Mart, địa chỉ 120 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu thử có chứa Natribenzoat nhưng thành phần này không được công bố trên nhãn sản phẩm.

Cơ quan quản lý xác định hai lô mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, vi phạm quy định hiện hành về quản lý mỹ phẩm nên buộc phải đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai lô sản phẩm nêu trên và trả lại cho đơn vị cung ứng. Đồng thời, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với Công ty cổ phần Marico South East Asia, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đáp ứng quy định. Báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/6/2026.

Ngoài hai lô sản phẩm bị phát hiện vi phạm, doanh nghiệp còn phải rà soát toàn bộ các lô đã sản xuất của hai dòng sản phẩm Nước rửa tay Botanika và Sữa tắm Xmen for boss Intense để thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 10/6/2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của doanh nghiệp; đồng thời thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 695/24/CBMP-BD và 295/25/CBMP-BD theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động công bố, sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Marico South East Asia và xử lý vi phạm nếu có. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/7/2026.

