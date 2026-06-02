Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vì sao phải thu hồi trên toàn quốc lô sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense và nước rửa tay Botanika?

Hà Minh

TPO - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với hai lô mỹ phẩm gồm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g và Sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense chai 180g.

Cục Quản lý Dược đã gửi thông báo tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố cùng Công ty cổ phần Marico South East Asia yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các lô mỹ phẩm vi phạm.

Hai sản phẩm bị thu hồi gồm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g, số lô 706, hạn sử dụng đến ngày 10/10/2028 và Sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense chai 180g, số lô D46, hạn sử dụng đến ngày 30/7/2028.

Công ty cổ phần Marico South East Asia là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh.

img-8567.jpg
Sữa tắm Xmen for boss Intense bị thu hồi toàn quốc.

Theo Cục Quản lý Dược, các mẫu mỹ phẩm trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại BRG Mart, địa chỉ 120 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu thử có chứa Natribenzoat nhưng thành phần này không được công bố trên nhãn sản phẩm.

Cơ quan quản lý xác định hai lô mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, vi phạm quy định hiện hành về quản lý mỹ phẩm nên buộc phải đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai lô sản phẩm nêu trên và trả lại cho đơn vị cung ứng. Đồng thời, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với Công ty cổ phần Marico South East Asia, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đáp ứng quy định. Báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/6/2026.

Ngoài hai lô sản phẩm bị phát hiện vi phạm, doanh nghiệp còn phải rà soát toàn bộ các lô đã sản xuất của hai dòng sản phẩm Nước rửa tay Botanika và Sữa tắm Xmen for boss Intense để thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 10/6/2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của doanh nghiệp; đồng thời thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 695/24/CBMP-BD và 295/25/CBMP-BD theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động công bố, sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Marico South East Asia và xử lý vi phạm nếu có. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/7/2026.

Hà Minh
#Quản lý mỹ phẩm và thu hồi sản phẩm #Vi phạm quy định công bố công thức #Kiểm nghiệm và phát hiện thành phần không công khai #Chỉ đạo và giám sát của cơ quan chức năng #Trách nhiệm và quy trình thu hồi #tiêu hủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe