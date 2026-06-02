Tổng thống Mỹ Trump tỏ thái độ với Israel sau khi Iran dọa dừng đàm phán

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị tạm dừng kế hoạch ném bom các mục tiêu của Hezbollah ở thủ đô Beirut (Li-băng) do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề xuất, sau khi Iran đe doạ từ bỏ các cuộc đàm phán với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 1/6, Thủ tướng Israel Netanyahu đã đưa ra một tuyên bố chung với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, đe dọa ném bom các mục tiêu của Hezbollah ở quận Dahieh của Beirut. Israel cũng đang mở rộng hoạt động trên bộ ở miền nam Li-băng, trong khi Hezbollah tiếp tục bắn máy bay không người lái và tên lửa vào Israel.

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra cảnh báo trên mạng xã hội X, rằng hành động của Israel ở Li-băng đã vi phạm lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Do đó, Mỹ và Israel sẽ phải gánh chịu "hậu quả”.

Cùng ngày, các quan chức Iran nói với hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào với Mỹ diễn ra cho đến khi Israel ngừng các cuộc tấn công ở Li-băng. Iran cũng đe dọa trả đũa ở eo biển Hormuz và có thể "ở các mặt trận khác."

Vài giờ sau, Tổng thống Mỹ Trump nói chuyện với Thủ tướng Israel Netanyahu. Trước cuộc gọi, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Axios, rằng ông Trump cảm thấy những lời đe dọa tấn công Beirut của ông Netanyahu đã “đi quá xa”.

Kết thúc cuộc điện đàm, ông đăng tải một bài viết trên Truth Social tuyên bố, Israel và Hezbollah sẽ ngừng tấn công lẫn nhau. “Tôi đã có một cuộc điện đàm rất hiệu quả với Thủ tướng Netanyahu của Israel. Sẽ không có đội quân nào đến Beirut, và bất kỳ binh lính nào đang trên đường đến đó đều đã rút lui”, ông Trump viết.

Một quan chức Israel xác nhận với Axios, rằng các cuộc tấn công theo kế hoạch vào Beirut sẽ không diễn ra.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, các cuộc đàm phán với Iran "đang tiếp diễn, với tốc độ nhanh chóng”, dường như bác bỏ tuyên bố trước đó của Iran rằng các cuộc trao đổi đã tạm dừng.

Quyết định kiềm chế ông Netanyahu là một tín hiệu rõ ràng cho thấy, ông Trump không muốn đồng minh chủ chốt của mình cản trở một thỏa thuận với Iran.

Đại sứ quán Li-băng tại Washington sau đó thông báo, Hezbollah đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về một "thỏa thuận ngừng tấn công lẫn nhau”. Đại sứ quán xác nhận, ông Trump nói với đại sứ Li-băng rằng ông đã đạt được thỏa thuận với ông Netanyahu.

Thỏa thuận, do Ngoại trưởng Marco Rubio đề xuất, sẽ bao gồm việc Israel đình chỉ các cuộc tấn công đã lên kế hoạch vào Beirut, để đổi lấy việc Hezbollah ngừng tấn công Israel.